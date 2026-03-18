BASEGATE横浜関内でしかできないこと

3月19日オープン、大正の洋食屋を復刻した「有隣食堂」や文化財建築を活用したレガシーホテルなど

2026年3月19日（木）、横浜・関内に新複合施設「BASEGATE横浜関内」が誕生する。関内で創業した書店「有隣堂」が手がける文化発信拠点や、国内最大級の小割飲食ゾーン「スタジアム横バル街」、巨大LEDモニターを備えた没入型体験施設「ワンダリア横浜 by Umios」など、話題のスポットがそろう。

さらに、建築家の村野藤吾が設計した7代目旧横浜市役所庁舎跡地を活用したホテル「OMO7横浜 by 星野リゾート」も備え、建築面でも見逃せない。

本記事では、同施設でしか味わえない体験にフォーカス。観る・食べる・泊まるがシームレスにつながる新しい都市体験の魅力に迫る。

訪ねるたびに「好き」を増やす。

有隣堂

Photo: Tsukio Nakanishi 有隣堂の入り口

関内で創業した書店「有隣堂」は、「あなたの好きに新しい1ページを。」をコンセプトに、表現と発信の場所をオープン。3フロアに6つのショップを展開する。

書店はもちろん、オールデイダイニングの「1909」、隠し部屋の洋食店「有隣食堂」、ギャラリー&ショップの「GRAVIBES（グラバイブス）」、マルシェ「YURINDO Port Bazaar」、コワーキングスペースの「Cultivate Space」など多彩なスポットが揃う。

Photo: Tsukio Nakanishi 「YURINDO Port Bazaar」にある無添加のフレッシュジュースとベーグルがテイクアウトできるスタンド

YURINDO Port Bazaarでは、生活に寄り添う「ちょっといいもの」をテーマに、作り手の顔やバックグラウンドの見える品物をセレクト。アパレルや食品・ぬいぐるみ・コスメなどあらゆる雑貨が並んでいるので、ついつい手に取りたくなる。

Photo: Tsukio Nakanishi ポップアップショップのコーナー

今まで同店と親交があったクリエーターやショップのポップアップも行なっていく。この場所が来場者自身の表現の場ともなるようなワークショップも開催予定だという。

地下1階には、オールデイダイニングの「1909」、隠し部屋の洋食店「有隣食堂」、ギャラリー&ショップの「GRAVIBES（グラバイブス）」が入居。地下ならではの静かで落ち着いた雰囲気が漂い、レトロな路地裏に迷い込んだような気分になる。

Photo: Tsukio Nakanishi ギャラリーの隠し扉から入る「有隣食堂」。完全予約制で、創業初期に実在した「有隣食堂」を現代に蘇らせた。洋食のコース料理が味わえる

Photo: Tsukio Nakanishi オールデイダイニング「1909」。ナポリタンやハンバーグ、ビーフシチュー、クレープなど王道の洋食を提供する

Photo: Tsukio Nakanishi ギャラリー&ショップの「GRAVIBES」。オープニングは「開花」をテーマにアーティストのyukartが展示を行う

2階に上がると、書店とコワーキングスペースが入居。大きな窓からは関内駅を眺めることができ、日頃の作業だけでなく、週末のリフレッシュにも利用したい。

Photo: Tsukio Nakanishi コワーキングスペースは、集中して1人で作業できるエリアと仲間と語らえるエリアを用意。ニーズに合わせて利用できる。横浜に関する書籍も設置されている

終電ギリギリまで世界の本格グルメをハシゴする。

スタジアム横バル街

Photo: Tsukio Nakanishi イタリアンの「とんとんとんきぃ」、ベトナム料理の「ベトナム屋台 チャオメン」、インド料理の「DESI TANDOOR B.B.Q」、たこ焼きの「元天ねぎ蛸お祭り本舗」が立ち並ぶ一角

スタジアム横バル街は、国内外の多様な料理と路地裏のような「ハシゴ」使いが楽しめる飲食ゾーン。「ザ レガシー」と「スタジアムサイドテラス」の2つの建物にまたがって34店舗が立ち並ぶ。関内駅から至近であるため、終電ギリギリまで飲んでいられる立地も嬉しい。

横浜中華街の人気店「馬さんの店 龍仙」の姉妹店「馬姐麻辣湯」や、横浜発祥のベーカリー「ポンパドウル」、「横浜中央卸売市場」から仕入れた魚を提供する「寿司しんたろう」など、地元とゆかりの深い料理や、港町らしい多国籍な料理を提供する。

Photo: Tsukio Nakanishi 「とんとんとんきぃ スタジアム横浜バル街店」では「生ハムスライサーのフェラーリ」と呼ばれる「BERKEL」を使用。ふわっとした軽い口当たりが楽しめる

全店でカウンター席を導入。隣り合う店同士の距離が近いため、つい「ハシゴ飲み」を楽しみたくなりそうだ。

スタジアム級の熱狂を分かち合う。

THE LIVE Supported by 大和地所

Photo: Tsukio Nakanishi

「横浜DeNAベイスターズ」が手がける日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ。1階の「LIVE FOOD HALL」には、幅約18メートル、高さ約8メートルの大型LEDビジョン「DAIWA VISION」を設置し、プロ野球の公式試合だけでなく、バスケットボール、サッカーなどのスポーツや音楽ライブを放映する。

フロア内には9つの飲食店が入居し、スポーツバーのような開放的でエネルギッシュな雰囲気が漂う。ドリンク専門カウンター「CENTRAL BAR」では、同施設オリジナルのクラフトビール「BAYSTARS SESSION IPA」が新たに発売される。

Photo: Tsukio Nakanishi アメリカンダイナーの「Y’s Guys Diner」ではボリューム満点のスマッシュバーガーが味わえる

モバイルオーダーシステムを導入し、試合中でもスムーズに食事を楽しめる。横浜スタジアムの大型ビジョンと連動した演出や、球団パフォーマンスチームのマイクパフォーマンスなど、本拠地ならではの盛り上がる仕掛けも用意されている。

Photo: Tsukio Nakanishi 2階の「BAYSTORE Flagship YOKOHAMA」。2階からでもモニターの映像を楽しめる

2階には、球団オフィシャルグッズショップとして最大級の規模の「BAYSTORE Flagship YOKOHAMA」が入居。約2,000種類のグッズを揃え、ユニフォームへのワッペン圧着やキーホルダーの刻印ができるカスタムコーナーも設置する。

高精細映像で未知の自然と出合う。

ワンダリア横浜 Supported by Umios

Photo: Karin Minamishima

没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」。来館者は高原や深海、原生林などそれぞれ異なるテーマが設定されている6つのゾーンを巡り、日常では遭遇できないような生き物や自然と出合える。

常設施設として日本最大級となるLEDイマーシブトンネルを導入。幅5メートル、奥行き8メートル、高さ4メートルの空間で高精細な映像が頭上から足元までを包み込み、深海で自由に漂っているような感覚を全身で楽しめる。

同施設オリジナルの「ワンダリアアプリ」を映像に登場する生き物にかざせば、生き物の情報が表示される。多様な生き物とのつながりや、学びのきっかけに触れられるほか、生き物を見つけることで達成できるミッションなどを通してゲーム感覚で施設内を探求できる。

Photo: Karin Minamishima

館内に併設された「ワンダリアカフェ」では、「春の桜クリームソーダ」（880円、以下全て税込み）や「ディープ・ブルーピザ」（1,580円）など同施設にちなんだメニューで余韻に浸ろう。

蘇った名建築でジャズに耳を傾ける。

OMO7横浜 by 星野リゾート

Photo: Tsukio Nakanishi ロビーの吹き抜け

村野藤吾設計、横浜市認定歴史的建造物の「旧横浜市庁舎行政棟」をレガシーホテルとして活用した同ホテル。クラシックとモダンが融合する「ハマイズム」を体現する。赤いカーペットや青いタイル、緑色の椅子やガラスブロックなど、もともとあった色彩や素材、照明等の要素を抽出し、空間を再構成した。

Photo: Tsukio Nakanishi 旧市庁舎の絵画やドアの取手を再利用したライブラリーラウンジ

Photo: Tsukio Nakanishi 館内のレストラン「OMOダイニング」。朝食ビュッフェを提供するほか、ベーカリーも備える

宿泊者限定で、屋上の「HAMAKAZEテラス」で発祥であるナポリタンをアレンジした「ナポリタン風ミートボール」「馬車道アイス」など地元のグルメを味わえる。またジャズをはじめ、ボサノバ・ブルース・ソウルなど様々な音楽も楽しめる。毎週金・土曜には生演奏も実施予定だ。酒を片手に様々な音楽に触れ、盛り上がるのも良し、リラックスするのも良いだろう。

本に触れ、食を楽しみ、熱狂を分かち合い、非日常に没入し、そして歴史ある空間で夜を過ごす。それらが重なり合うことで、同施設ならではの時間が立ち上がる。訪れるたびに発見がある、横浜の新たな拠点となりそうだ。

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