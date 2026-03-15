蜷川実花が下北沢で「破壊と再生」を循環させる、アーティストブック刊行記念展が開幕

写真家・映画監督の蜷川実花が、かつて10数年を過ごし、「ホーム」と呼ぶ下北沢に帰ってきた。蜷川の軌跡をたどるアーティストブックの刊行を記念した展覧会「mirror, mirror, mirror mika ninagawa」が「DDDART」の「苑」で、2026年3月13日（金）から5月31日（日）まで開催されている。

彼女の創作の根幹にある「破壊、再生、また破壊」という循環を、古民家という日本の伝統的な生活空間で体感できる貴重な機会だ。

Photo: Kisa Toyoshima 住宅地にたたずむ「苑」。生活の痕跡を残しながら現代アートの場として生まれ変わった空間だ

古民家に刻まれた破壊と光のインスタレーション

会場に足を踏み入れると、そこは美術館のホワイトキューブとは対極にある、生々しい「生活の場」の記憶が漂う空間が広がる。まず目に飛び込んでくるのは、畳や白壁に直感的に走る赤いペインティングだ。

下北沢の地で長い時を刻んできた建物への介入は、まるで空間そのものを「破壊」し、新たな命を吹き込む儀式のようにも見える。美術館では決してできなかった大胆な表現が、ここでは存分に解き放たれていた。

Photo: Kisa Toyoshima 畳や壁に直感的に施された赤いペインティング。古民家の持つ時間の蓄積に、蜷川の破壊衝動が重なる象徴的な空間だ

Photo: Kisa Toyoshima 展示空間には蜷川のプライベートを切り取った写真もあり、アーティストとしての軌跡と母としての日常が交差する様子が伺える

頭上には、2メートルを超えるシャンデリアのようなオブジェがつるされ、ビーズやガラス玉がきらめきを放つ。一方で縁側では、ガラスに施された花のイメージが太陽の光を透過し、極彩色の影を畳に落とす。

南側の障子から差し込む柔らかな光が、蜷川独特のカラフルな色を照らし出す様子は幻想的だ。日本家屋特有の「光と風の空間」を、見事に自身の表現に取り込んでいる。

Photo: Kisa Toyoshima 縁側に落ちる色鮮やかな影。太陽の動きとともに表情を変える「光と風の空間」は、日本家屋ならではの鑑賞体験ができる

床の間には、高さ約65センチほどのアクリル製キャビネットが今回刊行されたアーティストブックの特装版として展示されていた。祭壇をイメージして作られたこのキャビネットには、アーティストブックのほか、ステッカーやコラージュなど蜷川がセレクトした追悼や記憶にまつわるアイテムが収められている。ただし一つだけ、壊さないと永遠に開けられない引き出しがあり、破壊の先に再生があることを示唆しているようだった。

Photo: Kisa Toyoshima 特装版のアーティストブック（近日中発売予定）

会場の動線の演出も見逃せない。玄関から空間の奥へと誘うように、一つ一つに写真がプリントされた5×3センチメートルほどの小さなアクリルブロックが目線の高さで整列し、障子の格子に収められて展示されている。まるで蜷川がこの街で過ごした日常の断片が凝縮され、彼女の記憶のかなたへと続いているかのようだ。

Photo: Kisa Toyoshima 障子に映る植物の影も、小さなアクリルと調和を見せる

Photo: Kisa Toyoshima 突如、ホワイトアウトな空間が桜の作品だけを集めて現れる。季節になれば天井からぶら下がるツタが緑に再生されるというから驚きだ

Photo: Kisa Toyoshima 庭に出ると、大型ディスプレイが次々に切り替わり、ベンチに座ってゆっくり鑑賞できる。急な雨には傘も用意されているのでご安心を

古民家の庭から緑のトンネルを抜けるとショップがあるので、見逃さないでほしい。展覧会と同時に刊行されたアーティストブック『mirror, mirror, mirror mika ninagawa』のほか、さまざまなグッズを手に取って見られる。

Photo: Kisa Toyoshima 梅ヶ丘通りに面する古民家を改装したショップでは、入場券なしで誰もが買い物を楽しめる

展覧会と同時に刊行されるアーティストブックは、書籍の概念を根底から覆す革新的な代物だ。限定2000部で制作されたこの本は、風呂敷に包まれ、リボンで結ばれている。驚くべきはその中身で、中とじもなく、大・中・小などの7冊の冊子をリボンで束ねているだけである。

Photo: Kisa Toyoshima アーティストブックの中身（一部）

ページの多くは折りたたまれ、さらにリボンで束ねられているため、意図的に写真作品の全体像が見えないよう作られている。しかし、だからこそページをめくる度に2つの写真作品が組み合わされ、新たな作品として姿を現すのだ。

また、とじられていないので読者が自分でページを差し替え、順番を入れ替えることで、本そのものを「破壊・再構築」できる仕掛けにもなっている。蜷川の中学時代の絵を印刷したポストカードや、ページ間に不意に挟まれたステッカーなど、どこから何が飛び出すかわからない「宝箱」のような書籍。スタッフが一つずつ手作業で包んでいるという執念も含めて、AI時代とは真逆の触覚的体験ができる。

Photo: Kisa Toyoshima 一つ一つ結び方や形が異なる。解けばまた違う形と結び方にならざるを得ない仕掛けだ

また、アーティストブックを包む外側のカバーの用紙は予想外に薄く柔らかい。そこに穴を開け、リボンを通し全体を包んでいるので、開いて読むたびに破けそうな危うさがある。デザイナーの秋山伸と作り上げたこの「意図された経年劣化」は、壊れることさえも美として循環させているようだ。

Photo: Kisa Toyoshima 「ヴィレッジバンガード 下北沢店」でも、蜷川セレクトの貴重な書籍のコーナーが設置されている（写真はDDDART内のショップ）

Photo: Kisa Toyoshima 地元古着店「異言 - igen tokyo」とコラボレーションした服（約2万円）も販売されており、蜷川の手作りブローチなどがあしらわれている（期間中、随時供給あり）

ショップには書籍のほか、バッグやスノーボードまで多彩なグッズが並ぶ。新作としてレリーフが施された丸い卓上鏡（1万1,000円、以下全て税込み）や、お守りのようなキーチェーン（2,200円）なども販売。また、「ヴィレッジヴァンガード下北沢店」「マジックスパイス 東京下北沢店」「Patisserie Kozu（パティスリー コウヅ）」といった下北沢の顔ともいえる店舗ではスタンプラリーも実施し、街全体に展覧会が拡張している。

下北沢だからこそ実現した実験的展示

蜷川は、展示に寄せて次のように語っている。

「10数年住んでいた下北沢には思い入れがある。乳飲み子を抱えながらの日常生活と創作がマーブル状に入り乱れていたし、コロナ禍や家庭内のいろいろな問題を乗り越え、駆け上がった思い出がそこかしこに染みついた街。

そんな、他とは違う特別な場所である下北沢で展覧会を開催できることになり、なんだかとても感慨深い。大きな美術館での展示とは違う、手作りで、実験的で、カオスな商業的ではない展示に。10数年過ごしたエネルギーが垣間見える展覧会になっていたらいいなと思ってます。」（本文ママ）

彼女の記憶と創作が重なり合う特別な場所で、訪れる人自身が「破壊、再生、また破壊」を体感できる貴重な機会を、ぜひ味わってもらいたい。

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