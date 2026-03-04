没入体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」がまもなく開業

大規模複合街区「BASEGATE横浜関内」内に登場する没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」（以下、ワンダリア）が2026年3月19日（木）にオープン。来館者は高原や深海、原生林などそれぞれ異なるテーマが設定されている6つのゾーンを巡り、日常では遭遇できないような生き物や自然と出合える。

本記事ではオープンを前に、一部先行公開された施設内部をレポートする。

Photo: Karin Minamishima 入り口

Photo: Karin Minamishima 吸い込まれるようなトンネルを抜けて施設内へ進む

日本最大級のLEDイマーシブトンネルを導入した深海エリアを体験

Photo: Karin Minamishima 「ダイブ・トゥ・ブルー」の天井。シームレスな空間に驚く

Photo: Karin Minamishima イワシのトルネード

公開されたのは「ダイブ・トゥ・ブルー」。常設施設として日本最大級となるLEDイマーシブトンネルを導入した。幅5メートル、奥行き8メートル、高さ4メートルの空間で高精細な映像が頭上から足元までを包み込み、深海で自由に漂っているような感覚を全身で楽しめる。

画像提供：DeNA 「ワンダリアアプリ」のイメージ

また、同施設オリジナルの「ワンダリアアプリ」を映像に登場する生き物にかざせば、生き物の情報が入手できる。多様な生き物とのつながりや、学びのきっかけに触れられるほか、生き物を見つけることで達成できるミッションなどを通してゲーム感覚で施設内を探求する。

ほかにも、高原や原生林、洞窟や都市など6つのゾーンで没入体験が楽しめる。

画像提供：DeNA 「擬態する森」のイメージ

自然をイメージしたメニュー

Photo: Karin Minamishima 海や空、花など施設内の映像をモチーフにしたカラフルなドーナツ、カレー、ピザ、ドリンク

没入体験を楽しんだ後は、館内に併設された「ワンダリアカフェ」で余韻に浸ろう。手軽な「春の桜クリームソーダ」（880円、以下全て税込み）や「洞窟アイスコーヒー」（880円）などのドリンクやスイーツだけでなく、「四季のカレー 春」（1380円）や「ディープ・ブルーピザ」（1,580円）など食事メニューも味わえる。

Photo: Karin Minamishima 「横浜スタジアム」を臨む同カフェ。横浜らしさも楽しめる

ワンダリアから横浜を盛り上げていきたい

Photo: Karin Minamishima ワンダリアの開発を担当した浅井洋平（左）、「横浜バニラ」の髙橋優斗

記者発表会では、同施設の開発・運営を担当した浅井洋平と、横浜発のスイーツブランド「横浜バニラ」の最高責任者（CEO）の髙橋優斗が登場。横浜にゆかりを持ち、地元を愛する2人は、「ワンダリアから横浜を盛り上げていきたい」と力強く語り、今後の展望を示した。横浜バニラとのコラボレーション商品も販売予定で、来場者の楽しみの一つとなりそうだ。

深海から高原まで、日常を離れた旅と、横浜への思いが交差する同施設。街に新たなにぎわいを生み出す拠点のオープンが待ち遠しい。

