東京、平成懐古スポット5選

日本初のY2Kカルチャーをテーマにした平成体験型カフェ「平成レトロカフェRETOPO（レトポ）渋谷」。平成女子の部屋をコンセプトに、雑誌や少女漫画、懐かしいキャラクターなどが店内に散りばめられている。Z世代にとっては「新鮮で、かわいい」アイテムの宝庫だ。
チャージはワンドリンク付き。ワッフルやプリンなど、デザートを追加で注文できる。混雑時には80分制。入店時にはニックネーム入りの手紙がもらえ、中には今日の運勢が書いてある。
席ではカラフルなドリンクやデザートを味わいながら、「ちゃお」「Seventeen」「egg」など店内に設置された雑誌を読んだり、プロフィール帳を書いたり、デジタルカメラや「ガラケー」で写真を撮ったり、「iPod」「ウォークマン」で音楽を聴いたりなど、放課後のような和やかなアナログ感が楽しめる。デジタルカメラのデータは自分のスマートフォンに転送してもらえるので、ぜひ土産として持ち帰ろう。
地下には、平成アイテムが並ぶフォトスポットを用意。「たまごっち」「お茶犬」などのぬいぐるみやグッズ、「おいでよどうぶつの森」「トモダチコレクション」などのゲームソフトやおもちゃが集められている。掃除中にアルバムを見つけたときのように、眺めているとあっという間に時間が過ぎていきそうだ。
少し遠回りで温かな平成のコミュニケーション。早く大人になりたかったあの頃を懐かしみながら、今の自分を見つめ直すような時間になるだろう。