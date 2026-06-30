東京、平成懐古スポット5選

Y!Y! hands 新宿店

数百種類のビーズやデコパーツを常時取り揃え、スマートフォンのケース・キーリング・ペン・くしなど、世界に一つだけのカスタムアクセサリーを制作できるワークショップを提供する「Y!Y! hands（ワイワイハンズ）新宿店」。平成を風靡（ふうび）した「デコ文化」を今再び体験できるスポットだ。海外の女の子の部屋やキャンディーショップをコンセプトにしたカラフルな内装で、写真撮影も楽しめる。

看板コースは「ワイワイ3種セット」。スマートフォンのケース・キーチェーン・「顔だけぬいぐるみ」が制作できる。ワークショップは予約制で、スマートフォンのケースは「iPhone 13」から用意がある。

顔だけぬいぐるみはネコ・クマ・ウサギから選択でき、布を縫うところからスタート。スタッフが親切にレクチャーしてくれるので、裁縫が苦手な人でもやり遂げられるだろう。

ぬいぐるみを縫い、綿を詰め終わったらいよいよパーツを選んでいく。無数のパーツを前に、自分がどんなものを作りたいのか、どんなものが好きなのか、など自分の心の声に耳を傾けよう。

ワイワイ3種セットのワークショップは約90分。参加者は、自らの手を動かしながら作品づくりに没頭できる。小さなパーツもピンセットを使って一つひとつ貼り付けていくため、決して「手軽」とは言えないかもしれない。しかし、無心になってデコレーションに向き合う時間は、あらゆるものが効率化された令和の社会において、驚くほど心を落ち着かせてくれるのだ。

リボン・レース・デコといった要素はまさに、2007〜2012年頃にLIZ LISAやMA*RSが牽引した「姫ギャル」カルチャーを今に引き継ぐものである。令和のギャルブームが「外見より価値観」に軸足を置くように、Y!Y! Handsもビーズひとつひとつに自分のマインドを宿す場所として機能している。