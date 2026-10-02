ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、『美少女戦士セーラームーン』と4度目のコラボ決定

武内直子による少女漫画として1991年に「なかよし」（講談社）で連載を開始した『美少女戦士セーラームーン』。原作は20カ国語に翻訳され、アニメーションシリーズは40カ国以上で展開。漫画やアニメーションにとどまらず、玩具やゲーム、ミュージカルなど多彩な分野へ広がり、国内外に大きなムーブメントを生み出した作品として、今なお高い人気を誇っている。

今回、「ユニバーサル スタジオ ジャパン」で、日本発のエンターテインメント作品をテーマにしたスペシャルイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2027」が、2026年12月2日（水）から順次開催される。第1弾として、『美少女戦士セーラームーン』とのコラボレーションが決定した。

同作とのコラボレーションは、2018年、2019年、2022年に続いて4度目。期間中は、過去の開催で好評を博したアトラクション「美少女戦士セーラームーン・ザ・ミラクル 4-D ～ムーン・パレス編 デラックス～」が、2027年4月5日（月）まで「シネマ 4-D シアター」で復活する。

画像提供：合同会社ユー・エス・ジェイ 美少女戦士セーラームーン・ザ・ミラクル 4-D ～ムーン・パレス編 デラックス～

同アトラクションは、3D映像と環境演出によって、セーラー戦士たちの世界に入り込んだような没入感を体験できるもの。幻想的でダイナミックな変身シーンをはじめ、目の前で繰り広げられる迫力のアクションや、舞踏会で華麗に舞うセーラー戦士たちの姿も描かれる。戦士としてのかっこよさと、ドレス姿の美しさという2つの魅力を立体的に味わえる内容だ。

画像提供：合同会社ユー・エス・ジェイ 美少女戦士セーラームーン×ストーリー・ライド

さらに、今回初となる「美少女戦士セーラームーン×ストーリー・ライド」も実施。「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」を舞台に、作品の世界観を取り入れた特別な体験を届ける。内容の詳細は後日明らかになる。

このほか、オリジナルフードやグッズも用意。販売開始日などの情報は、今後発表されるので公式ウェブサイトを確認してほしい。

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