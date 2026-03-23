今年は入場無料、築地の食とジャズを同時に楽しむ「築地JAM」が開催

築地の食文化とジャズを軸にしたフェスティバル「築地JAM」が2026年5月24日（日）、「築地本願寺」で開催される。昨年の初開催では3000人を動員し、チケットは発売後すぐに完売した。今回は築地地区の再開発が進む中で、10年・20年後にも街の価値として残る文化を目指し、入場無料で開催される。

画像提供：築地JAM実行委員会 築地JAM

今年は、日本のジャズシーンを牽引（けんいん）するドラマー・石若駿率いるAnswer to Rememberに、吉田美奈子とくるりの岸田繁がスペシャルゲストとして登場。小野リサ with 林正樹、Tokyo×Seoul Band、海外のフェスでも注目される民謡クルセイダーズなどの出演が決定している。

ジャズを中心に、ブラジル音楽や異なるルーツを持つアーティストによるジャムセッション、民族音楽など幅広いラインアップとなる。

画像提供：築地JAM実行委員会 築地JAM

また、フェスティバルに先駆け5月20日（水）〜23日（土）には「築地JAM WEEK」を開催。場外市場の複数店舗でのDJセッションやミニライブをはじめ、「GINZA SONY PARK」での前夜祭、築地の街のこれからの可能性を考えるシンポジウムなど、多彩なプログラムが予定されている。

築地が誇る、食文化を同時に堪能できるのも魅力だ。会場には、築地に拠点を置く地元飲食店を中心に約15店舗が出店。寿司や海鮮丼、焼き鳥、日本酒やハイボールのブースなど、街を象徴するメニューが揃い、食べ歩きを兼ねながらライブミュージックが楽しめる。

入場は無料だが、参加には事前に申し込みが必要。タイムテーブルや申込方法などの詳細は後日発表されるので、公式ウェブサイトで確認してほしい。

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