学校や大使館など普段は入れない建築も無料で見学、「東京建築祭」が開催

「東京建築祭」が、上野、丸の内、銀座、品川、六本木、渋谷など東京各地で、2026年5月16日（土）から5月24日（日）まで開催される。

「建築から、ひとを感じる、まちを知る。」を理念に掲げ、東京の多彩な建築物が楽しめる同イベントは、2024年に日本橋・京橋、大手町・丸の内・有楽町、銀座・築地を中心にスタート。2025年には上野・丸の内・銀座・品川・六本木・渋谷へとエリアを拡大し、多くの建築ファンを魅了した。3回目となる今年は渋谷が新たに加わり、参加する建築は過去最多の151件となる。

画像提供：東京建築祭実行委員会 「東京建築祭 2026」

今年は、対象となる建築の種類も拡大。歴史的な近代建築や戦後のオフィスビル、工夫を凝らしたリノベーション建築、学校建築、博物館・美術館などの文化施設、和風建築、大使館までと幅広い。会期中は、特別公開や特別展示、ガイドツアー、トークイベントなど多彩な企画を展開する。

中でも中心となるのが、無料かつ原則申込不要で参加できる「特別公開・特別展示」だ。2026年は70件を予定しており、通常は非公開の名建築の中に入れるほか、一部では会期に合わせた展示も行う。

画像提供：東京建築祭実行委員会 「東京藝術大学 赤レンガ1号館」

有料のガイドツアーは120コース・計257回に拡大。建築家や所有者、技術者らの案内とともに空間の背景まで知ることができる。例えば、1880年に建てられた東京最古ともいわれる煉瓦建築「東京藝術大学赤レンガ1号館」では、2階内部を公開。壁に残る震災の痕跡やアーチ窓、屋根架構を見学できる。

画像提供：東京建築祭実行委員会 「カナダ大使館」

日系カナダ人建築家のレイモンド・モリヤマ（Raymond Moriyama）が設計した「カナダ大使館」では、「カナダ・ガーデン」「高円宮記念ギャラリー」「E・H・ノーマン図書館」を公開。外交施設としての機能と文化的な役割が、どのように空間へ落とし込まれているかがわかる。

画像提供：東京建築祭実行委員会 「ノアビル」

そのほか、明治時代に来日し、日本の近代建築の礎を築いたイギリス人建築家、ジョサイア・コンドル（Josiah Conder）が設計した「旧岩崎邸庭園」や、戦後日本を代表する建築家の一人として知られる白井晟一の異色作「ノアビル」なども見逃せない。

画像提供： TAKANAWA GATEWAY CITY

ガイドツアーで注目したいのは、2026年3月に開館したばかりの「Mon Takanawa: The Museum of Narratives」だ。「高輪ゲートウェイシティ」の文化創造拠点として誕生した新施設で、外装は隈研吾建築都市設計事務所が担当した。約100畳の畳スペースを備え、伝統文化と未来志向のプログラムを横断する実験的なミュージアムとして、建築空間そのもののスケール感を体感できる。

そのほか「ワタリウム美術館」では展覧会場から屋上、バックヤードまでを巡りながら建築とアートの関係に触れられるほか、「SHIBAURA HOUSE」では新たに生まれた宿泊空間も公開し、浮遊するようなユニークな建築の魅力に迫る。

建築とともに街の歴史や文化にも触れられる、東京散策にぴったりのイベントだ。

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