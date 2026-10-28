運河や夜景を舞台装置に、天王洲で水上オペラ「リトルマーメイド」開催へ

格式高い芸術として知られるオペラを、運河や夜景とともに楽しむ。芸術性を追求しながらも、子どもから大人まで楽しめるエンターテインメントを目指す水上オペラ「リトルマーメイド」が、天王洲運河の特設水上ステージを舞台に繰り広げられる。公演「天王洲水上オペラ2026 ～Harmonious nights between art and canal～」は、2026年11月6日（金）～8日（日）の3日間、都市型芸術祭「ARTE TOKYO」の時期に合わせて開催される。

本公演は、品川区内の水辺エリア各所で開催される「しながわ水辺の観光フェスタ」の一環として企画された。演目となるのは、アンデルセンの童話「人魚姫」を原作とする、チェコの作曲家アントニン・ドヴォルザーク（Antonín Dvořák）のオペラ「ルサルカ」。同作を約90分の音楽劇として再構成し、全編英語で歌唱する。ステージ両端の字幕装置では、日本語字幕も投影する。

画像提供：一般社団法人天王洲・キャナルサイド活性化協会 メインビジュアル

オペラ歌手の歌声やコンテンポラリーダンスに加え、エレクトーンによる繊細かつダイナミックな生演奏も見どころだ。水辺の景観とアートが融合する、天王洲ならではの舞台を創り上げる。

画像提供：一般社団法人天王洲・キャナルサイド活性化協会 青木エマ（ソプラノ）：リトルマーメイド役

出演は、リトルマーメイド役の青木エマ、人間の王子役の城宏憲、外国の王女役の宮地江奈、魔女役の鳥谷尚子、水の精役の与那城敬の5人。演出は、オペラやミュージカルなど幅広い分野で活動する田尾下哲が担当し、振付の池上直子、音楽監督の柴田祥らが参加する。

チケットは4種類を用意。開演前のパフォーマンスに加え、フィンガーフードやドリンクのフリーフローを楽しめる100席限定のプレミアム席（3万円、以下全て税込み）のほか、S席（1万円）、A席（7,000円）、25歳以下を対象としたU-25席（3,000円）を販売する。公演は後日、オンラインで全編のアーカイブ配信も予定している。

オペラ歌手の歌声や華やかな衣装、演技に加え、水辺ならではの特別な舞台体験を楽しんでほしい。

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