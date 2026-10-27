ニュースレターに登録
検索
言語:
日本語English

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Tokyo

    ニュース

    「迎賓館赤坂離宮」が幻想的にライトアップ、夜間公開を実施

    11月21・22日、ガーデンカフェ、ミュージックステージも実施

    Chikaru Yoshioka
    テキスト
    Chikaru Yoshioka
    Editor/Writer
    迎賓館赤坂離宮
    迎賓館赤坂離宮 | 外観
    広告

    迎賓館赤坂離宮」で、2026年1121日（土）・22日（日）に夜間公開が行われる。日没後の17時ごろから本館がライトアップされ、通常より公開時間を延長して20時まで開館。昼間とは異なる、幻想的な雰囲気の迎賓館を堪能できる。

    前庭では、1121日（土）～23日（月・祝）にガーデンカフェを開催。本館を眺めながら食事やドリンクを味わえるほか、22日（日）にはミュージックステージも実施される。

    ステージには、ソプラノ歌手の鈴木慶江とハープ奏者の朝川朋之が出演。鈴木は、温かみのある歌声と華やかな舞台姿で知られ、オペラを広く親しめるものにした歌手の一人だ。朝川はハープのほか、ピアノやオルガンも演奏し、クラシックからロック、J-POPまで幅広いジャンルで活動している。公演は1122日（日）の16時と19時の2回で、各回約20分を予定している。

    公開時間は10～20時で、最終受付は18時30分。主庭の公開は16時30分までとなる。参観は通常の参観料で利用でき、事前予約は不要。混雑が予想されるため、時間に余裕を持って訪れたい。

    関連記事

    東京、11月に行くべき無料のアート展10選

    チームラボ、夜の野外アート展を「浜離宮恩賜庭園」で開催

    浅草寺でプロジェクションマッピングと特別拝観を開催

    東京でアートを発見しよう、『Time Out Japan Magazine』第6号がリリース

    神田の旧カプセルホテルがアートと音楽の空間に、「Tokyo Jazz Club」開催

    東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら

    最新ニュース
      広告
      Back to Top

      タイムアウト東京について

      プロダクト

      世界のタイムアウト

      サイト マップ
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.