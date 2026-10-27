「迎賓館赤坂離宮」が幻想的にライトアップ、夜間公開を実施

「迎賓館赤坂離宮」で、2026年11月21日（土）・22日（日）に夜間公開が行われる。日没後の17時ごろから本館がライトアップされ、通常より公開時間を延長して20時まで開館。昼間とは異なる、幻想的な雰囲気の迎賓館を堪能できる。

前庭では、11月21日（土）～23日（月・祝）にガーデンカフェを開催。本館を眺めながら食事やドリンクを味わえるほか、22日（日）にはミュージックステージも実施される。

ステージには、ソプラノ歌手の鈴木慶江とハープ奏者の朝川朋之が出演。鈴木は、温かみのある歌声と華やかな舞台姿で知られ、オペラを広く親しめるものにした歌手の一人だ。朝川はハープのほか、ピアノやオルガンも演奏し、クラシックからロック、J-POPまで幅広いジャンルで活動している。公演は11月22日（日）の16時と19時の2回で、各回約20分を予定している。

公開時間は10～20時で、最終受付は18時30分。主庭の公開は16時30分までとなる。参観は通常の参観料で利用でき、事前予約は不要。混雑が予想されるため、時間に余裕を持って訪れたい。

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