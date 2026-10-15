TBS赤坂ACTシアター、2027年3月にリニューアルオープン

2008年3月に開場し、赤坂サカスの文化・エンターテインメント発信拠点として、ミュージカルや演劇、コンサート、バレエ、歌舞伎などさまざまな舞台芸術を届けてきた「TBS赤坂ACTシアター」。2022年には大規模改修を実施し、同年7月から舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の専用劇場として運営してきた。同公演は約4年半にわたるロングランを続け、2026年12月27日（日）に千穐楽を迎える。

千穐楽後の改修期間を経て、同劇場は2027年3月にリニューアルオープンする。再開後は、3月に熊川哲也率いるK-BALLET TOKYOの『海賊』、4月にミュージカル『メアリ・シェリー』を上演予定だ。ジャンルの異なる2作品を皮切りに、新たなスタートを切る。

画像提供：TBS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring 2027 『海賊』

「熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring 2027『海賊』」は、2007年に熊川が古典の名作に新たな解釈を加えた舞台。冒険やロマンス、欲望、裏切りが交錯する壮大な物語で、K-BALLET TOKYOを代表するレパートリーの一つだ。

画像提供：TBS ミュージカル『メアリ・シェリー』

ミュージカル『メアリ・シェリー』は日本初上陸。韓国で大ヒットを記録した同作で、柚香光が主演を務める。「フランケンシュタイン」の著者として知られるメアリ・シェリーの人生と、名作誕生の秘話を描く。

リニューアル後の新たなラインアップとともに、同劇場の再始動に期待が高まる。

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