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    「MJ ザ・マイケル・ジャクソン・ミュージカル」2027年1月、日本初上演へ

    トニー賞4部門受賞の話題作、名曲とダンスが彩る圧巻のステージ

    Chikaru Yoshioka
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    Chikaru Yoshioka
    Editor/Writer
    MJ ザ・マイケル・ジャクソン・ミュージカル
    画像提供：株式会社ディスクガレージ | Photography of Australian Production by Daniel Boud
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    ニューヨーク・ブロードウェイ、ロンドン・ウエストエンド、ハンブルク、全米ツアー、オーストラリアなど世界各地で上演されてきた話題作が、遂に日本へ。世界で800万人以上を熱狂させ、トニー賞4部門を受賞したミュージカル「MJ ザ・マイケル・ジャクソン・ミュージカル」のインターナショナル・アジアツアーが、20271月、「東急シアターオーブ」を皮切りに開幕する。

    MJ ザ・マイケル・ジャクソン・ミュージカル
    画像提供：株式会社ディスクガレージPhotography of Australian Production by Daniel Boud

    東京公演は128日（木）から314日（日）まで全53公演。チケット最速先行受付は1011日（日）からスタートする。世界各地の「MJ」プロダクションで活躍してきたトップクリエーターチームが集結し、マイケル・ジャクソンの数々の名曲と、豊かな創造性や独自の芸術性を、圧倒的なスケールで体感できる。

    MJ ザ・マイケル・ジャクソン・ミュージカル
    画像提供：株式会社ディスクガレージPhotography of Australian Production by Daniel Boud

    本作は、「今夜はビート・イット」「スムーズ・クリミナル」「マン・イン・ザ・ミラー」「スリラー」など、マイケル・ジャクソンを代表する25曲以上をフィーチャー。1992年の「デンジャラス・ワールド・ツアー」が生まれるまでの舞台裏を描いた。華やかなダンスやヒット曲だけでなく、彼を伝説的な存在へと押し上げた創作の過程や、仲間たちとの関係にも迫る。

    MJ ザ・マイケル・ジャクソン・ミュージカル
    画像提供：株式会社ディスクガレージPhotography of Australian Production by Daniel Boud

    ストーリーは、リハーサル現場への特別取材を許されたMTVジャーナリストの視点から展開。ピューリッツァー賞を2度受賞したリン・ノッテージ（Lynn Nottage）が脚本を手がけ、演出・振付はトニー賞受賞のクリストファー・ウィールドン OBE（Christopher Wheeldon, OBE）が担当する。自身の創造性を「デンジャラス・ワールド・ツアー」という舞台へ注ぎ込もうとするマイケル・ジャクソンの姿を描き出す。

    MJ ザ・マイケル・ジャクソン・ミュージカル
    画像提供：株式会社ディスクガレージPhotography of Australian Production by Daniel Boud
    MJ ザ・マイケル・ジャクソン・ミュージカル
    画像提供：株式会社ディスクガレージPhotography of Australian Production by Daniel Boud

    チケット料金は、プレミアムシート（特典付）38,000円（以下、全て税込み）、SS25,000円、S19,800円、A16,800円、B12,800円。生演奏、英語上演、日本語字幕（セリフのみ）で楽しめる。詳細は公式ウェブサイトで確認してほしい。

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