「MJ ザ・マイケル・ジャクソン・ミュージカル」2027年1月、日本初上演へ

ニューヨーク・ブロードウェイ、ロンドン・ウエストエンド、ハンブルク、全米ツアー、オーストラリアなど世界各地で上演されてきた話題作が、遂に日本へ。世界で800万人以上を熱狂させ、トニー賞4部門を受賞したミュージカル「MJ ザ・マイケル・ジャクソン・ミュージカル」のインターナショナル・アジアツアーが、2027年1月、「東急シアターオーブ」を皮切りに開幕する。

画像提供：株式会社ディスクガレージ Photography of Australian Production by Daniel Boud

東京公演は1月28日（木）から3月14日（日）まで全53公演。チケット最速先行受付は10月11日（日）からスタートする。世界各地の「MJ」プロダクションで活躍してきたトップクリエーターチームが集結し、マイケル・ジャクソンの数々の名曲と、豊かな創造性や独自の芸術性を、圧倒的なスケールで体感できる。

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本作は、「今夜はビート・イット」「スムーズ・クリミナル」「マン・イン・ザ・ミラー」「スリラー」など、マイケル・ジャクソンを代表する25曲以上をフィーチャー。1992年の「デンジャラス・ワールド・ツアー」が生まれるまでの舞台裏を描いた。華やかなダンスやヒット曲だけでなく、彼を伝説的な存在へと押し上げた創作の過程や、仲間たちとの関係にも迫る。

画像提供：株式会社ディスクガレージ Photography of Australian Production by Daniel Boud

ストーリーは、リハーサル現場への特別取材を許されたMTVジャーナリストの視点から展開。ピューリッツァー賞を2度受賞したリン・ノッテージ（Lynn Nottage）が脚本を手がけ、演出・振付はトニー賞受賞のクリストファー・ウィールドン OBE（Christopher Wheeldon, OBE）が担当する。自身の創造性を「デンジャラス・ワールド・ツアー」という舞台へ注ぎ込もうとするマイケル・ジャクソンの姿を描き出す。

画像提供：株式会社ディスクガレージ Photography of Australian Production by Daniel Boud

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チケット料金は、プレミアムシート（特典付）3万8,000円（以下、全て税込み）、SS席2万5,000円、S席1万9,800円、A席1万6,800円、B席1万2,800円。生演奏、英語上演、日本語字幕（セリフのみ）で楽しめる。詳細は公式ウェブサイトで確認してほしい。

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