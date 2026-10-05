映画『E.T.』のシネマオーケストラコンサート、2027年2月に開催

1982年に公開された、映画監督のスティーヴン・スピルバーグ（Steven Spielberg）による不朽の名作『E.T.』。地球に取り残された宇宙人E.T.と少年エリオットたちの心温まる交流を描いた本作を彩るのが、作曲家のジョン・ウィリアムズ（John Williams）による壮大で印象的な音楽だ。公開45周年を記念した「映画公開45周年記念 『E.T.』 in コンサート」が、2027年2月14日（日）、「NHKホール」で開催されることが決定した。

画像提供：株式会社キョードーメディアス 映画公開45周年記念 『E.T.』 in コンサート

本公演では、映画の本編を大スクリーンで上映。映像に合わせて、ウィリアムズが手がけた音楽をフルオーケストラが生演奏する「シネマオーケストラ（シネオケ®）」形式で、作品の世界を会場全体で体感できる。指揮を齊藤一郎が務め、管弦楽は東京フィルハーモニー交響楽団が担当する。

画像提供：株式会社キョードーメディアス 映画公開45周年記念 『E.T.』 in コンサート

中でも、自転車で空を駆ける名場面は、映画を象徴するシーンの一つ。まるで観客自身も空を飛んでいるかのような臨場感を味わえるだろう。

画像提供：株式会社キョードーメディアス 映画公開45周年記念 『E.T.』 in コンサート

公演は字幕スーパー版で、英語音声・日本語字幕付き。映画ファンはもちろん、映像と生演奏が融合するシネマオーケストラならではの迫力を楽しみたい人にもおすすめだ。

画像提供：株式会社キョードーメディアス 映画公開45周年記念 『E.T.』 in コンサート

料金は、S席が大人1万800円（以下、全て税込み）、小・中人7,800円、A席が大人8,800円、小・中人5,800円。チケットの最速先行販売は、2026年10月18日（日）23時59分まで、先着順・座席選択ありで受け付けている。

名曲の数々とともに、『E.T.』の感動を改めて味わえる特別な機会に期待が高まる。

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