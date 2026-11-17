都市型ミュージック＆カルチャーフェスティバル「SYNCHRONICITY’27」が、2027年4月10日（土）・11日（日）の2日間にわたり、渋谷で開催される。今回、第1弾出演アーティストとして21組が発表され、あわせて限定の超早割チケット（2日間通し券）の抽選受付がスタートした。

出演アーティストは、渋さ知らズオーケストラ、THE SPELLBOUND × BOOM BOOM SATELLITES、奇妙礼太郎BAND、思い出野郎Aチーム、toconoma、fox capture plan、jizue、DYGL、maya ongaku、Enfants、NIKO NIKO TAN TAN、DURDN、Doona、雪国、Hammer Head Shark、downt、the bercedes menz、ผ้าอ้อม99999、テレビ大陸音頭、おとなりにぎんが計画、New Action!の計21組。ジャンルやスタイルの異なる多彩なアーティストが名を連ね、今後の追加ラインアップにも期待が高まる。

今回の「SYNCHRONICITY’27」では、国際音楽カンファレンス「CUEW」との連携をさらに強化。約1400組の応募があったCUEWのオープンコールから選出された海外アーティストも多数出演する予定で、会場も追加され、過去最大規模での開催となる。

会場は「Spotify O-EAST」「Spotify O-WEST」「Spotify O-nest」「Spotify O-Crest」「duo MUSIC EXCHANGE」「clubasia」「7thFLOOR」「Veats Shibuya」「SHIBUYA CLUB QUATTRO」「WWW」「WWW X」「TOKIO TOKYO」「SHIBUYA FOWS」ほか、渋谷エリアの複数会場を予定している。

さらに、フェスティバル前日の4月9日（金）には、「duo MUSIC EXCHANGE」で『SYNCHRONICITY’27 Pre-Party』を開催。同日にはCUEWによる国際音楽カンファレンスも行われ、4月10日（土）・11日（日）にはフェスティバル内でショーケースライブが展開される。

チケットは、11月17日から超早割チケットの抽選販売が開始。料金は2日間通し券1万6,800円（各会場ドリンク代別）で、受付期間は12月7日（月）までだ。

また、公式Xおよび公式Instagramでは、出演アーティストのリクエストも受け付けている。毎年チケットが完売する人気イベントのため、参加を予定している人は早めにチェックしておこう。最新情報は公式ウェブサイトで確認してほしい。

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