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    新成人は入場無料、HABUSHによるクラブイベント「The First Shot」開催へ

    全国6都市7会場で実施、東京は「Robin Club」と「不眠遊戯ライオン」

    Chikaru Yoshioka
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    Chikaru Yoshioka
    Editor/Writer
    The First Shot
    The First Shot | メインビジュアル
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    沖縄の伝統的なハブ酒を現代風にアレンジしたハーブスピリッツブランド「HABUSH（ハブッシュ）」。ラッパーのAwichがプロデュースする同ブランドがバックアップする新成人向けクラブイベント「The First Shot」が、2027110日（日）・11日（月・祝）に全国6都市7会場で開催される。2027年に20歳を迎える人は入場無料で、それ以外の人も各会場所定の入場料で参加できる。仙台・東京・名古屋・大阪・福岡・沖縄を舞台に、人気ラッパーのライブなどを楽しめる。

    同イベントは、20歳という人生の節目を迎える人たちに、忘れられない音楽体験を届けることを目的としたフリーパーティー。各地の音楽シーンを支えるクラブが、それぞれの個性を生かした企画を展開する。東京では、10日（日）に「Robin Club」と「不眠遊戯ライオン」の2会場で行われる。

    出演者には、今のヒップホップシーンを彩るアーティストが集結。OZworld with Mr.FreedomMIKADOYvng Patraをはじめ、CHICO CARLITODJ RYOW、柊人、Rude-αSad Kid YazYvngboi PZERRYなど、多彩な顔ぶれが揃う。都市ごとに異なるラインアップも見どころの一つだ。

    また、20歳を迎えて始まる酒との付き合い方についてもメッセージを発信。水も一緒に飲むことや、自分のペースを大切にすること、周囲に無理な飲酒をさせないことなどを呼びかけ、誰もが心地よく過ごせる場づくりを目指す。

    開催日程と会場は以下の通り。

    • 1月10日（日）／仙台「101 SENDAI」

    • 1月10日（日）／東京「Robin Club」

    • 1月10日（日）／東京「不眠遊戯ライオン」

    • 1月10日（日）／名古屋「BLACK NAGOYA」

    • 1月11日（月・祝）／大阪「PICCADILLY PREMIUM」

    • 1月11日（月・祝）／福岡「BLACK BAMBI」

    • 1月11日（月・祝）／沖縄「epica」

    地元の友人と足を運ぶのはもちろん、初めてクラブを訪れる人にとっても、新たな音楽やカルチャーに触れる機会となりそうだ。

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