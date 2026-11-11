石野卓球、group_inouら出演、「LIQUIDROOM」で年越しイベントが開催

恵比寿のライブハウス「LIQUIDROOM」で、2026年12月31日（木）にカウントダウンイベント「liquidroom presents NEW YEAR FESTIVAL 2027」が開催される。毎年恒例となる本イベントでは、全4フロアを使用。異なる音楽や空間が交差する、年越しならではの一夜を楽しめる。

第1弾出演者として発表されたのは、石野卓球、group_inou、FCO.、DYGLの4組だ。

liquidroom presents NEW YEAR FESTIVAL 2027 石野卓球

年末のLIQUIDROOMを彩るDJとして、まず名前が挙がるのが石野。電気グルーヴとして約2年半ぶりとなる新曲『モザイク』をリリースしたばかりの彼が、フロアをダンスミュージックの高揚感で包み込む。

liquidroom presents NEW YEAR FESTIVAL 2027 group_inou

新アルバム『YOU』を携えてツアーを行っているgroup_inouも登場。独自のボーカルとリリック、ビート、パフォーマンスが絡み合う、2人ならではのステージを披露する。

liquidroom presents NEW YEAR FESTIVAL 2027 FCO.

さらに、独自のスタイルで活動を続けるFCO.が、夜のフロアに独特のグルーヴを生み出す。

liquidroom presents NEW YEAR FESTIVAL 2027 DYGL

そして、新アルバム『All Tomorrows』をリリースしたDYGLも出演。バンドとしてサウンドアプローチの新境地に踏み出した彼らが、ツアーで培った勢いそのままにイベントを熱く盛り上げる。なお、出演者は今後も追加発表される予定だ。

チケットは、11月14日（土）12時から11月29日（日）23時59分まで、早割の先着先行販売を実施する。料金は6,000円（以下、税込み）。一般発売は12月2日（水）10時からで、料金は7,000円となる。いずれも別途ドリンク代が必要だ。詳細は公式ウェブサイトで確認してほしい。

フロアから響く多彩なサウンドに身を委ねながら、2026年の締めくくりと2027年の幕開けを楽しんでみては。

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