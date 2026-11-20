電子音楽とデジタルクリエーティビティーの国際フェスティバル「MUTEK.JP」が、2026年11月23日（月・祝）まで開催中。今年はJR東日本との共催で、舞台を「TAKANAWA GATEWAY CITY」内の文化創造・発信拠点「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」に移して行われている。初日を訪れたので、レポートする。

最終日を除き、本イベントは「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」の「BOX300」と「BOX1000」の2会場で行われる。最初に音を鳴らしたのは、ベルリンを拠点に活動するオランダ系イタリア人の作曲家で音楽家のGrand Riverだ。18時の開場前にすでに待機列ができており、今夜の期待値の高さを感じる。

開演直前に会場へ足を踏み入れると、フロアはほぼ満員。定刻通りに登場し、スモークが焚かれた暗闇の中ゆったりと準備をして、演奏が始まった。アーティストを照らすように、真上から一筋のスポットライトが光る。そしてストリングス系のシンセサイザーの低音が会場に徐々に響いてくると、呼応するようにさらに人がなだれ込んできた。

画像提供：MUTEK.JP Grand River

静けさを纏いながら演奏する様を、来場者たちはスマートフォンなどをほとんどかかげず、食い入るように見つめているのが印象的だった。やがてアナログシンセサイザーのような太い音が重なり、ステージの両端からライトで照らされると、ある種緊張がほぐれるように、フロアから歓声が上がる。ノンビートなサウンドから徐々にビート感が出てきて、またすぐに移り変わる。時折鳴らされる、重心の低いキックが心地よい。

ライブ後半からはギターを抱え、若干歪ませた音色にディレイを加え、バイオリンの弓を使ったボウイング奏法を用い、静と動、緩急の付け方が非常にうまく、広大な大地を感じさせるようなサウンドを放った。この夜の幕開けにぴったりだ。

画像提供：MUTEK.JP Grand River

「BOX1000」には、電子音楽家で元科学者のマックス・クーパー（Max Cooper）が登場。彼は、同館内で行われている展示「Feel the Sound」でも作品を展示しており、展示作と同じように、ステージ前方には紗幕（しゃまく）が張られている。定刻より少し前に暗転すると、会場は歓声でライブを迎えた。

上階の着席エリアから観ていたのだが、下のフロアから突き抜けるように音が響いてくる。手前の紗幕と奥のスクリーンに映し出された映像は、立体的かつ奥行きがあった。細胞のようにうごめく有機的なイメージに、開始早々から心をつかまれた。音と映像が重なり合い、壮大な物語を見せられているような感覚になる。

個人的には、電子音楽に特別慣れ親しんできたわけではない。それなのに、なぜこんなにも懐かしく、胸を打つのだろうか。

画像提供：MUTEK.JP マックス・クーパー

イーブンキックが鳴り始めると、着席していた人たちが次々と下のフロアへ移動し始めた。座ってじっくりと味わうのももちろんいいが、スピーカーから鳴る低音を、もっと体で感じたくなる気持ちがよくわかる。

幾何学模様、クラゲ、そして伸びていく花……。知覚を拡張するような映像と音の重なりはサイケデリックで陶酔感がある。曲の合間に鳴ったアナログディレイの発振のようなサウンドに身を委ねていると、まるで「音浴」をしているような気分だ。

画像提供：MUTEK.JP マックス・クーパー

「BOX300」へ戻ると、カナダ・モントリオール出身の電子音楽家でオーディオビジュアルアーティストのSeulementによる、ストップモーションアニメーションとライブモジュラーシンセシスを組み合わせたオーディオビジュアルパフォーマンス「Bricolage Architecture」が始まっていた。同パフォーマンスは、デジタル技術では捉えきれない不完全さや、人間の体が持つ独特の存在感に焦点を当てているという。

モジュラーシンセサイザーらしい音色に加え、その醍醐味（だいごみ）ともいえる、まさに今、つまみをいじっているのだとわかる生々しい音の変化がある。そこへ激しいストロボのような照明が重なり、トリップ感が加わる。次に何が来るのかわからない不安定さに、ぐいぐいと引き込まれてしまう。曲の終わりに「ありがとう！」と叫んだかと思うと、打って変わって腹の底を揺らすような重低音に包まれた。全身で浴びる低音が心地いい。

「音楽に打たれても痛みは感じない」と歌ったのはボブ・マーリー（Bob Marley）だっただろうか。映像とともに畳みかけてくる音を、何も考えずにただ浴びる心地よさは格別だった。

画像提供：MUTEK.JP Seulement

その次のアクトとして、国内勢のMasayuki Azegami & Seiichi Segaが登場。入場前には来場者全員に3Dメガネが配られ、観客がそろってメガネをかけ始める光景は少しシュールだった。3Dメガネで映像を見るのはかなり久しぶりだったが、記憶の中の立体感とはまるで違い、今まで観たことのない景色だった。ライブのVJなどでも立体的な映像表現は増えているが、これは全くの別物だと感じた。

赤と青、そして白の粒子のような映像に音が重なり、宇宙空間を漂っているような気分になる。何枚ものスクリーンを重ねたような奥行きと、そこにリンクする音楽がたまらない。広がりのあるサウンドを織り交ぜながら、ライブはじわじわと展開していった。

画像提供：MUTEK.JP Masayuki Azegami & Seiichi Sega

この日の最後を飾ったのは、ロバート・リポック（Robert Lippok）とルーカス・グティエレス（Lucas Gutierrez）。リポックはドイツ・ベルリンのポストロックバンド「To Rococo Rot」の元メンバーとして知られる音楽家で、グティエレスはアルゼンチン出身のビジュアルアーティストでインダストリアルデザイナーだ。2人は、緻密なオーディオビジュアルB2Bパフォーマンス「AVB2BVA」を披露した。

画像提供：MUTEK.JP Robert Lippok & Lucas Gutierrez

2人はストイックに、淡々とライブを進めていく。時折さりげなく互いに目をやり、呼吸を合わせる姿にただ打たれる。パフォーマンスへの情熱はもちろんありながら、冷静に相手を思いやり、音と映像を紡いでいるのが伝わってくる。音も激しすぎず、まるで繭の中に包まれているようだ。

この日聴いた中で一番、生楽器をその場で鳴らしているのに近く感じたのは、ポストロックを経てきたキャリアゆえだろうか。一日の締めくくりにふさわしいアクトで、タイムテーブルの妙を感じる。この日の最後を見届けようと、入場規制ギリギリになりながらも人がゆったりと増え続けていたのが印象的だった。

終盤、ポリリズムに鳴るキックとダビーなエコー、スライドギターをサンプリングして引き伸ばしたようなサウンドが重なる瞬間は、多幸感がすさまじかった。ラストスパートとしてキックに発振音のような音が重なり、映像とレーザーの演出もキックと上モノに呼応して疾走感を増していく。

最後は2人で肩を組み、ようやくしっかりと目を合わせてライブを締めくくった。会場を後にする人から「終わっちゃった……」というつぶやきが聞こえてくる。間違いなく、いい時間だったのだろう。

画像提供：MUTEK.JP Robert Lippok & Lucas Gutierrez

来場者に話を聞くと、「MUTEKなら間違いないから来た」という声が聞こえてきた。今日のライブを機に、その魅力に引かれる人の気持ちがよくわかった。会期は23日までなので、詳細は公式ウェブサイトをチェックしてほしい。まだ迷っている人も、ぜひ足を運んでみては。

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