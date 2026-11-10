『ハウルの動く城』の音楽を満点の星空の下で、プラネタリウムコンサートが開催

2026年7月までに開催された全99公演が完売した人気企画が帰ってくる。映画『ハウルの動く城』の名曲と幻想的な星空に包まれる、クリスマスシーズンにぴったりのプラネタリウムコンサート「Planetarium Concert -流星と映画『ハウルの動く城』の音楽-」が、有楽町の「コニカミノルタプラネタリアTOKYO」で2026年12月4日（金）から25日（金）まで開催。今回の再演では、全9公演を実施する。

本公演では、映画のイメージ交響組曲やサウンドトラックに収録された楽曲を、プロのクラシック奏者による生演奏で届ける。演奏を担当するのは、ピアノ・チェロ・コントラバス・サックスで構成されたピアノカルテット「あめのした」。久石譲が手がけたドラマチックな旋律を、繊細なアンサンブルで奏でる。

画像提供：コニカミノルタプラネタリウム株式会社 あめのした

演奏曲には「人生のメリーゴーランド」「空中散歩」「ソフィーの明日」「ケイヴ・オブ・マインド」などを予定。さらに、主題歌「世界の約束」の特別演奏も行われる。全10曲を予定しており、全てインストゥルメンタルで披露する。

会場では、ドームいっぱいに広がる360度の全天映像に加え、天井を駆ける流れ星の演出も実施。満天の星空と生演奏が織り成す、プラネタリウムならではの没入感を味わえるだろう。なお、本公演では映画本編の映像上映はなく、デジタルプラネタリウムによる星空演出と音楽を楽しむコンサートとなる。

クリスマスへと向かう12月、星空に包まれながら『ハウルの動く城』の名曲に浸る特別なひとときを過ごしてみては。

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