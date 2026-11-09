「東京クリスマスマーケット2026」が新豊洲で初開催

クリスマスシーズンの楽しみの一つといえば、クリスマスマーケット。きらめくイルミネーションや本場のグルメ、心ときめく雑貨など、冬ならではの魅力が詰まった人気イベント「東京クリスマスマーケット」が、2026年は新豊洲に初登場する。

これまで都心の公園で開催されてきた同イベント。今回は初めて湾岸エリアを舞台に、2026年11月20日（金）から12月25日（金）まで「東京クリスマスマーケット2026 in 新豊洲」を開催する。開放的な空と水辺が広がるロケーションを活かした、これまでとはひと味違うクリスマスマーケットに注目したい。

東京クリスマスマーケット2026 過去開催時の様子

会場では、ドイツから直輸入したクリスマスピラミッドや、木製の小屋を意味する「ヒュッテ」が並び、本場のクリスマスマーケットを思わせる空間を演出。各ヒュッテの屋根にはサンタクロースや雪だるま、トナカイなどの装飾が施され、夜には会場全体がライトアップされる。昼と夜で異なる表情を楽しめるのも魅力だ。

東京クリスマスマーケット2026 クリスマスピラミッド

シンボルとなるのは、高さ約14メートルのクリスマスピラミッド。東京クリスマスマーケットの12周年を記念し、ドイツやヨーロッパの民話、グリム童話などを題材にした新たなデザインが制作された。

雑貨エリアでは、ドイツ・エルツ地方のザイフェン村から届く木工雑貨が並ぶ。くるみ割り人形をはじめ、ノーム人形やクリスマスオーナメントなど、ヨーロッパの伝統に触れられる。

東京クリスマスマーケット2026 シュタイフの「リトルサンタ2026」

注目は、ドイツのぬいぐるみブランド「シュタイフ」の日本限定テディベア「リトルサンタ2026」。今年は「ジョイ（Joy）」と名付けられ、白いジャケットに「joy」のブローチをあしらった特別なデザインとなっている。また、東京クリスマスマーケットのオリジナルテディベア「ベン」も登場する。

東京クリスマスマーケット2026 東京クリスマスマーケット限定のミニチュアヒュッテ

さらに、スイッチを入れると明かりがともるミニチュアヒュッテもラインアップ。プレッツェルやクリスマスツリーなどをモチーフにした全6種類が揃う。

東京クリスマスマーケット2026 ラウゲンプレッツェル

フードエリアには、ドイツやヨーロッパの伝統料理をはじめ、クリスマス気分を盛り上げる多彩なメニューが販売する。注目は、顔ほどの大きさがある巨大な「ラウゲンプレッツェル」。外側はパリッと香ばしく、中はもっちりとした食感が特徴だ。

東京クリスマスマーケット2026 グリューワイン

ドリンクでは、甘酸っぱいいちご、ロゼはいちごと白ぶどう、白は爽やかな白ぶどうにスパイスを合わせた赤・ロゼ・白の3色のグリューワインを提供する。

東京クリスマスマーケット2026 えんとつパン

サンタクロースの笑顔をモチーフにした「サンタさんのしあわせチュロス」や、煙突からサンタが顔をのぞかせるような「えんとつパン」も見逃せない。このほか、パンを器にした宮崎牛のビーフシチューやチーズフォンデュ、ヨーロッパの屋台料理「ランゴス」、ベルリン発のクラフトビールなども販売する。

東京クリスマスマーケット2026 VIPドーム

4棟限定のVIPドームも設置。室内にはストーブやブランケットを備え、寒い季節も快適に過ごせる。ローストチキンやローストビーフ、グリル野菜などを堪能できる食事プランのほか、平日限定のアフタヌーンティープランも用意。大切な人や家族、友人との特別なひと時にぴったりだ。

東京クリスマスマーケット2026 スノードーム作り

さらに、スノードームやクリスマスキャンドルをはじめ、パフェライトやオーロラツリー、アクアドームなど、多彩なクラフト体験を実施。子どもから大人まで、クリスマスならではのものづくりに親しめる。

本場ドイツの雰囲気と多彩なグルメ、クラフト体験を満喫できる「東京クリスマスマーケット2026 in 新豊洲」。心華やぐクリスマスの時間を過ごしてみては。

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