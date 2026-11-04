木村屋の「ミニシュトーレン」が復活、銀座本店で限定300個を販売

あんぱんの元祖として知られる「銀座木村家」が、2023年以降販売を休止していた「ミニシュトーレン」を、2026年12月1日（火）から「木村屋總本店 銀座本店」で販売する。販売数量は300個限定。看板商品「酒種あんぱん」にも使われる酒種を生地に練り込んだ、木村屋ならではのシュトーレンが3年ぶりに復活する。

今回のミニシュトーレンは、オレンジピール、レーズン、リンゴ、レモンピールの砂糖漬けを生地に合わせ、洋酒とともに風味豊かに仕上げた一品。しっとりとして口どけが良く、一般的なシュトーレンよりも柔らかな食感が特長だ。

画像提供：株式会社 銀座木村家 ミニシュトーレン

販売休止の背景には、看板商品「酒種あんぱん」の製造・販売への注力があった。特に2025年は、NHK連続テレビ小説の放送を機に需要が高まり、製造体制の強化を進めてきたという。一方、休止後も再販売を望む声や問い合わせが寄せられていたことから、2026年のクリスマスシーズンに復活が決まった。

商品の味わいを特徴づけるのが、木村屋が長年受け継いできた「酒種」。明治7年に酒種で発酵させたあんぱんを考案して以来、大切に守り続けてきた伝統の発酵種で、米と麹、水から作られる。麹の働きで米のでんぷんを糖に変え、酵母や乳酸菌などの微生物を育てる仕組みだ。一般的なパン酵母より発酵に時間と手間がかかる一方、独特の豊かな風味と深い旨味を生み出す。

画像提供：株式会社 銀座木村家 ミニシュトーレン

シュトーレンは、クリスマスの約1カ月前から少しずつ切り分けて食べるドイツの伝統菓子。酒種ならではの風味がフルーツや洋酒とどう調和するのか、日ごとに変化する味わいとともに楽しみたい。

同商品は、直径約8cmの円柱型で、トップがドーム状になったコンパクトなサイズ。一般的なシュトーレンの半分程度の長さで食べきりやすく、初めてシュトーレンを味わう人にもおすすめだ。300個限定のため、気になる人は早めにチェックしておきたい。

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