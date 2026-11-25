イギリスを代表するファッションブランド「ポール・スミス」が、2026年12月1日（火）、表参道に期間限定のティールーム「Paul’s Tea Shop A Pop up café by Paul Smith」をオープンする。日本初となるポップアップカフェで、東京のカフェカルチャーを象徴する「LOTUS」の2階に登場する。

クリエーティブディレクターを務めるのは、LOTUSをはじめ「BOWERY KITCHEN」「SO TIRED」などを手がけてきた山本宇一。ポール・スミスの美意識を取り入れながら、英国の伝統的なティールームを現代的に再解釈し、ファッション・食・カルチャーが交差する空間を提案する。

画像提供：株式会社ジョイックスコーポレーション Paul’s Tea Shop A Pop up Café by Paul Smith

フードでは、福岡発の人気ベーカリー「パンストック」とコラボレーション。同店のパンを使用したサンドイッチやアフタヌーンティーセットなど、イギリスの喫茶文化にポップな感性を加えたメニューを展開する。

画像提供：株式会社ジョイックスコーポレーション Paul’s Tea Shop A Pop up Café by Paul Smith

店内では、「Paul’s Tea Shop」オリジナルデザインのマグカップやトートバッグをはじめ、ポール・スミスらしい遊び心を感じさせる雑貨も販売。アートウォールやユーモアあふれる小さなウィンドウボックスなど、空間の随所にもブランドらしいエッセンスが散りばめられている。

伝統と革新、エレガンスとユーモア、ロンドンと東京。異なる文化や感性が交わる新たなティールームで、ポール・スミスの世界観に触れてほしい。

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