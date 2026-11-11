35店舗以上が集結、「食べログ 百名店」選出店によるフードフェス開催へ

90万店以上の飲食店を掲載するレストラン検索・予約サービス「食べログ」。店舗が発信するこだわり情報や、ユーザーが投稿した口コミ・写真など、豊富な情報をもとに、自分の目的に合った飲食店を探せるサービスとして広く知られている。

そんな食べログが初主催するフードフェス「Tasting Japan 2027 Presented by 食べログ 百名店」が開催。2027年2月12日（金）～14日（日）の3日間、「新宿住友ビル 三角広場」を会場に、ラーメン・焼肉・寿司・フレンチ・イタリアン・中華・スイーツなど、35店舗以上の名店が一堂に会する。普段は一店舗ずつ足を運ばなければ味わえない人気店の料理を、一つの会場で楽しめる特別な機会だ。

テーマは「いま食べるべき名店、ここに集結」。最大の魅力は、食べログユーザーから高い評価を集める「百名店」選出店のみが出店することだ。予約が極めて困難な有名店や、各ジャンルで高い支持を集める話題の店も参加予定で、普段なかなか訪れることのできない店の味を堪能できる。

さらに、名店同士がタッグを組んだ限定コラボレーションメニューも登場。ここでしか実現しない特別な一皿を提供する。

Tasting Japan 2027 Presented by 食べログ 百名店 食べログ

食べログがフードフェスを主催するのは、サービス開始以来初めて。これまでインターネットを通じて飲食店との出合いを提供してきたが、今回はリアルなイベントを通じて、全国の名店や店主のこだわりに直接触れる機会を創出する。料理を味わうだけでなく、その背景にある技術や思い、日本の豊かな食文化を体感できる場を目指す。

入場は無料で、事前予約制（先着）。一般向けの予約受付は2026年12月中旬に開始予定で、一部先行受付は同月初旬を予定している。参加店舗や提供メニューの詳細、予約方法などは、今後特設ページで順次発表される。

食べ歩き好きはもちろん、新たなお気に入りの一軒を見つけたい人も注目したい。

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