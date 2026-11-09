TBS「世界遺産」×「地球の歩き方」、初のコラボ展「世界遺産の歩き方展」が開催

1996年に放送を開始したTBSのドキュメンタリー番組「世界遺産」と、1979年創刊の旅行ガイドブックシリーズ「地球の歩き方」。両者が初めてタッグを組んだ体験型展覧会「世界遺産の歩き方展」が、2027年3月6日（土）から5月16日（日）まで、天王洲の「寺田倉庫 G1ビル」で開催されることが決定した。それぞれが培ってきた知識と映像を融合させ、世界遺産の魅力や旅する楽しさを五感で味わえる。

会場では、空から世界遺産を巡る映像体験をはじめ、「地球の歩き方」の世界に入り込みながら世界遺産の知識や雑学を学べる展示、異国の文化や暮らしに触れられるエリアなど、多彩なコンテンツを用意。さらに、最新のVR技術を活用した特別企画や、高精細な大迫力映像を通して世界遺産の壮大なスケールと現地の空気感を体感できる没入型シアターも登場する。

世界遺産の歩き方展 メインビジュアル

世界各地を取材してきた番組制作スタッフやガイドブック編集者たちの知られざる舞台裏を紹介する企画も見どころの一つ。普段の旅行ではなかなか知ることのできない世界の奥深い魅力に触れ、新たな旅先を見つけるきっかけにもなりそうだ。

「世界遺産」は、世界各国の遺跡や景観、自然などを最新鋭の撮影機材で記録し、それぞれの世界遺産が持つ価値や重要性を美しい映像とともに紹介する番組。番組ナビゲーターは、世界遺産検定1級を取得している俳優の鈴木亮平が務める。一方、「地球の歩き方」は、海外版で世界160の国と地域を網羅し、約120タイトルを発行。国内版やコラボレーション書籍なども展開し、多くの旅行者に親しまれている。

チケットは、2027年1月から前売券の販売を開始。料金や展示内容の詳細、展覧会オリジナルグッズなどについては、今後公式ウェブサイトで順次発表される。

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