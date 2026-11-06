桜×花火×モータースポーツ、富士山麓で「富士山花火 vs スピードウェイ」が開催

富士山を望むサーキットで、桜と花火、モータースポーツを楽しめるイベント「富士山花火 vs スピードウェイ2027」が、2027年4月3日（土）、静岡県の「富士スピードウェイ」で開催される。第5回となる今回は「RESONANCE ─ 共鳴」をテーマに、約1.5キロメートルのスケールで展開する花火と、最大2尺玉2発の打ち上げを予定。日本を代表する4社の花火会社が集まり、各社ならではの花火を打ち上げる。

画像提供：富士山花火実行委員会株式会社 FORMULA DRIFT JAPAN

昼は桜と富士山が織りなす春の風景、夕暮れにはドリフトパフォーマンスと花火の共演、そして18時30分からは花火が主役となる演出へ。夕暮れのプログラムでは、「FORMULA DRIFT JAPAN」のマシンがドリフトを披露する。タイヤの白煙やエンジン音と、夜空に立ち上がる花火が黄昏のサーキットを彩っていく。

画像提供：富士山花火実行委員会株式会社 過去開催時の様子

画像提供：富士山花火実行委員会株式会社 過去開催時の様子

見どころの一つは、広大な会場を横断するように展開する花火演出。音楽とともに次々と打ち上がり、観客の視界いっぱいに光の景色を描き出す。また、直径約60センチメートルの花火玉が上空約500メートルで開花する2尺玉は、直径約480メートルにも広がる。夜空を覆う光に加え、打ち上げ後に響く轟音（ごうおん）と体に伝わる振動も、会場ならではの迫力を生み出す。

画像提供：富士山花火実行委員会株式会社 株式会社イケブン

画像提供：富士山花火実行委員会株式会社 野村花火工業株式会社

花火を手がけるのは、異なる分野で日本の花火文化を牽引（けんいん）する4社だ。世界的な花火大会で評価を受け、テクノロジーを取り入れた演出を追求する静岡のイケブンと、内閣総理大臣賞を通算23回受賞し、独自の色彩美を持つ「野村ブルー」でも知られる野村花火工業。さらに、世界最大級の四尺玉と奉納煙火の伝統を受け継ぐ新潟の片貝煙火工業、江戸時代から160年以上の歴史を持つ丸玉屋小勝煙火店が参加する。

画像提供：富士山花火実行委員会株式会社 株式会社丸玉屋小勝煙火店

会場では、一般観覧席のほか、カメラ席やドライブインエリア、サーキット走行付きのバイク向けエリアなど、多彩な観覧スタイルを用意する。「グランドスタンド自由席」は大人8,000円（以下、全て税込み）、小・中学生4,000円で販売。「パノラマリクライニングチェア」は1万8,000円、「最前列確約リクライニングチェア」と「エキサイティング花火直下エリア リクライニングチェア」は、それぞれ2万3,000円となる。このほか、車に乗ったまま観覧できる「ドライブイン花火」や、駐車場付きの「花火ピクニックエリア」も設ける。

画像提供：富士山花火実行委員会株式会社 過去開催時の様子

チケットは、一般早割を12月2日（水）まで販売。一部の券種は通常価格から10％オフとなる。一般販売は12月3日（木）から開催当日の17時まで。今後発表されるプログラムの詳細などは、公式ウェブサイトで確認してほしい。

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