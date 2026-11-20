生ドーナツ専門店「I’m donut？（アイムドーナツ？）」が、世界的に活動する韓国の8人組ボーイズグループ・ATEEZと初のコラボレーションを実施。2026年11月30日（月）まで、国内5店舗で限定商品を販売する。韓国・台湾・マレーシアでも順次展開し、日本を含む4カ国・地域で開催される。

画像提供：株式会社ｐｅａｃｅ ｐｕｔ 韓国の8人組ボーイズグループ・ATEEZ

今回のコラボレーションでは、ATEEZのニューアルバム「GOLDEN HOUR : Part.6」の世界観を表現した限定ドーナツ「Black & White Vanilla Truffle」が登場。もっちりとした生地にマーブル模様のホワイトチョコレートをまとわせ、バニラビーンズの香りとトリュフオイルの深みを重ねた一品だ。アルバムのキーカラーであるブラック・ホワイト・グレーを取り入れ、一つひとつ異なるマーブル模様に仕上げている。

画像提供：株式会社ｐｅａｃｅ ｐｕｔ I’m ATEEZ？

さらに、ドーナツ4個用のオリジナルボックスや限定ビニールショッパーに加え、コラボレーションロゴをあしらったブランケット「I’m ATEEZ？ BLANKET」も販売。対象店舗で購入すると、ATEEZのメンバー別ポストカード全9種類のうち、ランダムで1枚がもらえる。特典は数量限定で、なくなり次第終了となる。

画像提供：株式会社ｐｅａｃｅ ｐｕｔ I’m ATEEZ？ BLANKET

日本での実施店舗は、「I’m donut？」渋谷宮益坂、池袋、横浜ハンマーヘッド、京都寺町、博多駅前の5店舗。韓国では11月30日（月）まで、台湾とマレーシアでは11月27日（金）から12月10日（木）まで実施する。商品はいずれも数量限定だ。

「I’m donut？」は、オーナーシェフの平子良太が手がける生ドーナツ専門店。2022年に東京・中目黒に1号店をオープンし、外はカリッと、中はふんわりしゅわっとした独自の食感で人気を集めている。

ATEEZのアルバムの世界観を表現した特別なドーナツと限定グッズを、この機会にチェックしてみては。

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