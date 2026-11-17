日本といえば、充実したレストランやバーのシーンがよく知られているが、カフェやコーヒーショップにも注目したい。その実力を示すように、日本全国のコーヒーショップ11店が「Asia Pacific’s 100 Best Coffee Shops 2026」に選出された。

授賞式は11月12日、韓国・ソウルで開催。世界のコーヒーショップを対象とする「World’s 100 Best Coffee Shops」から派生した、アジア太平洋地域版のランキングは今回が初めての開催となる。選考では、コーヒーの品質やバリスタの技術、接客、店内の雰囲気、サステナビリティに加え、フードやペストリーの充実度など、幅広い観点から各店が評価された。

Photo: Lim Chee Wah Ult Coffee

日本勢のトップは、大阪の「Ult Coffee」。総合ランキングで3位に輝いた。同店は今年初めに発表された「World’s 100 Best Coffee Shops」でも、日本の店舗として最高位となる24位を獲得している。今回、同店を上回ったのは、1位のシンガポール「Apartment Coffee」と、2位のオーストラリア「Only Coffee Project Crows Nest」だ。

Photo: Dot Science Koffee Mameya Kakeru

続いて、東京の「KOFFEE MAMEYA Kakeru」が総合11位にランクイン。コーヒーをコース形式で提供する「コーヒーおまかせ」で知られる同店は、「World’s 100 Best Coffee Shops」でも28位に選ばれている。

Photo: Kisa Toyoshima Ignis

このほか、東京からは新宿の「COVERT COFFEE ROASTERY」が16位、秋葉原の「KIELO COFFEE Akihabara」が31位、谷中の「Ignis」が46位、下北沢の「COFFEE COUNTY Tokyo」が56位、浜町の「Single O Hamacho」が72位に入った。

画像提供：メルコーヒーロースターズ Mel Coffee Roasters

東京以外では、「タイムアウトマーケット大阪」にも出店している大阪の「Mel Coffee Roasters」が27位、京都の「GESHARY COFFEE 洛」が37位、福岡の「Second Fitzroy Coffee」が83位、京都の「ソットコーヒー京都七条」が93位に選出された。

詳細およびランキング全体は、公式ウェブサイトで確認できる。

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