東京の裏路地にくつろぎの台湾映画館が出現、『ヤンヤン 夏の想い出』上映会を開催

Photo: Time Out Tokyo TAIWAN CINEMA NIGHT

タイムアウト東京が「アークヒルズギャラリー」で開催するイベントシリーズの第3弾は、台湾がテーマだ。北欧、メキシコに続く今回は、映画を軸にした「TAIWAN CINEMA NIGHT」を開催する。会場に畳と座布団を敷き詰め、靴を脱いでリラックスしながら、台湾の音楽と映画、食を楽しめる空間が現れる。

開催は11月27日（金）。上映するのは、台湾ニューシネマを代表する巨匠、エドワード・ヤン監督の遺作『ヤンヤン 夏の想い出 4Kレストア版』だ。昼は台湾ミュージックのレストタイム、午後と夜は2回の上映、そして夜の回の後にはアフタートークと、一日かけて台湾を満喫できる構成になっている。

画像提供：ポニーキャニオン | ©1+2 Seisaku Iinkai 『ヤンヤン 夏の想い出 4Kレストア版』場面写真

上映作品は『ヤンヤン 夏の想い出 4Kレストア版』

台北に暮らす少年ヤンヤンとその家族の一夏を、残酷さとまばゆさの両方をたたえた映像で描いた作品だ。台北と東京を舞台に、イッセー尾形ら日本の俳優も参加した台湾・日本合作で、2000年の第53回カンヌ国際映画祭では監督賞に輝いた。2016年にはBBC選出の「21世紀の偉大な映画ベスト100」で第8位、2023年にはハリウッド・リポーター選出の「21世紀の映画ベスト50」で第1位に選ばれている。

公開から四半世紀を経て4Kレストア化され、2025年には第78回カンヌ国際映画祭クラシック部門のオープニング作品として上映された。今回はそんな歴史的傑作と畳の上でじっくり向き合える貴重な機会だ。

Photo: Kisa Toyoshima 天天飽の飯糰

飲食は飯糰（台湾おにぎり）と台湾茶

飲食を担当するのは、台湾小吃を提供している天天飽だ。店主の渡邊匡彦は台湾人の母親を持つ。母方の故郷である台湾南部・高雄の名店で学んだ「飯糰（台湾おにぎり、1,000円〜、以下全て税込み）」が、同店の一押しだ。

飯糰といえば台湾の代表的なソウルフード。具材は、台湾では王道である肉鬆（肉でんぶ）、高菜、ねぎ焼き卵、油條（揚げパン）に、高雄の老舗飯糰店で教わった肉そぼろを加えた天天飽特製。一番人気はもち米の適度なもっちりさがクセになる紫米だが、バリエーションとして、白米と台湾おこわを使ったシンプルな一品の3種類をそろえる。中に入れる油條のサクサクとした食感を残すため、粗熱を取ったお米で握るこだわりも見逃せない。ぜひ試してみては。

台湾茶は、映画の舞台である台北とのつながりを大切に、2種類を用意する。いずれもホットとコールドが選べるが、映画をゆっくり楽しむなら温かい茶がおすすめだ。

・「阿里山四季春 特級冬茶（清香）」（500円）

華やかな香りと、爽やかで軽やかな飲み口が特徴。清香タイプの茶葉を専門に扱う卸店から選んだ茶葉を使用した一品だ。

・「木柵鉄観音 中火・沈香火入れ（濃香）」（550円）

丁寧な焙煎による香ばしさと、深みのある味わいが特徴。台北市の木柵・猫空で親しまれてきた茶葉で、紫米の飯糰との相性も良い。

昼は入場無料の台湾ミュージックレストタイム

12:00〜13:30は、台湾の音楽に浸りながら畳で過ごせる時間。上映前は入場無料なので、昼休みにふらりと立ち寄って、ちょっとした非日常に身を置いてみてはどうだろう。

さらに第2回上映後の21:10〜21:40には、台湾映画に造詣の深い人物と、タイムアウト東京日本語版の副編集長によるアフタートークを実施。都市と映画、台湾映画界の最新事情などについて語り合う。

台北の街と人々の日常に思いを馳せながら、飯糰と台湾茶を片手に、まったりと上映会を楽しんでほしい。

※靴を脱いで、畳と座布団で鑑賞するスタイルとなる。座りやすい服装だと快適に過ごせる。背もたれ付きの椅子も複数用意しているので、床に座るのが苦手な人も安心だ。

<開催概要>

日程：2026年11月27日（金）

会場：アークヒルズギャラリー（東京都港区六本木1-３-40）

スケジュール：

12:00〜13:30 台湾ミュージックレストタイム

14:00〜17:00 第1回上映

18:00〜21:00 第2回上映

21:10〜21:40 アフタートーク

鑑賞料：第1回上映2,000円／第2回上映（トーク付き）2,300円（飲食は別途）

チケットは特設ページから購入できる

『ヤンヤン 夏の想い出 4Kレストア版』

【STAFF】

監督・脚本：エドワード・ヤン

撮影：ヤン・ウェイハン

編集：チェン・ポーウェン

録音：ドゥー・ドゥーツ

美術・音楽：ペン・カイリー

【CAST】

出演：ウー・ニェンツェン、イッセー尾形、エイレン・チン、ケリー・リー、ジョナサン・チャン

2000年｜台湾・日本合作映画｜中国語・日本語｜カラー｜173分｜原題：YI YI｜英題：YI YI: A ONE AND A TWO｜字幕翻訳：石田泰子｜配給：ポニーキャニオン

©1+2 Seisaku Iinkai