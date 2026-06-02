1000枚超のビンテージTシャツが集結する「大Tシャツ展」が開催

7月4〜19日まで、藤原ヒロシや高橋盾などの著名人の記憶に残る一枚なども公開

ヴィンテージTシャツの祭典「大Tシャツ展 2026」が、2026年7月4日（土）〜19日（日）に開催される。主宰を担う「weber」は、ヴィンテージTシャツを軸に、ファッション、音楽、映画、アートなどのポップアップや販売企画を展開してきたブランドだ。

2026年は過去最大規模へと拡大し、会場となる「表参道ヒルズ」には1000枚を超えるヴィンテージTシャツが集結。展示や販売、著名人の私物紹介、額装Tシャツの企画展示など、これまで以上に展覧会色の強い内容となる。

大Tシャツ展2026 広報事務局 「大Tシャツ展 2026」

Tシャツは、音楽や映画、アート、企業広告、スケートカルチャーなど、その時代のカルチャーを映し出す身近な存在だ。着る人の記憶や時間の経過によって価値を重ねていく一枚一枚を、本展では「ヒト」「モノ」「コト」の3つの視点から紹介する。

画像提供：大Tシャツ展2026 広報事務局 「大Tシャツ展 2026」

見どころの一つは、weberがディレクションする「Tシャツ史をものがたる20枚」。1930年ごろのプリントTシャツ黎明（れいめい）期を示す貴重な年代物から、ニルヴァーナのバンドTシャツやSTUSSYに代表される1980〜90年代のストリートカルチャーを象徴するTシャツまで、Tシャツの価値を考える上で欠かせない品々が並ぶ。

会場では藤原ヒロシ、高橋盾、金原ひとみ、河村康輔、鈴木俊貴、長嶋有、名久井直子などの著名人や文化人が選ぶ、「思い出の一枚」を公開。本人のコメントとともに展示されており、一枚のTシャツに宿る個人的な記憶や物語にも触れられる。

画像提供：大Tシャツ展2026 広報事務局 「大Tシャツ展 2026」

そのほか、weberがセレクトした1000枚超の秘蔵ヴィンテージTシャツを販売するほか、特別企画「Tシャツ画廊」では厳選した約50点を美術品のように額装展示。絵画を購入するような感覚で、Tシャツが手に入れられる。展示作品は会期後に配送され、展覧会の公式図録にも収録される予定だ。

Tシャツの奥深さを、展示と購入の両方から体感できる展覧会となるだろう。

関連記事

『フランス発の没入型デジタルアート施設「RÊVE DES LUMIÈRES」が有明にオープン』

『シャガールが舞台美術を手がけた伝説のバレエ『アレコ』が「MoN Takanawa」で蘇る』

『子どもも大人も夢中になる、「エリック・カール展」が開催中』

『キース・ヘリングとケニー・シャーフの二人展が山梨県北杜市で開催』

『1971年に創刊した日本初のゲイ雑誌から着想、ミュージカル『薔薇族’70』が開幕』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら