キース・ヘリングとケニー・シャーフの二人展が山梨県北杜市で開催

山梨県北杜市の「中村キース・ヘリング美術館」で、1980年代ニューヨークのアートシーンを象徴するケニー・シャーフ（Kenny Scharf）とキース・ヘリング（Keith Haring）に焦点を当てた展覧会「ケニー・シャーフ&キース・ヘリング：K！K！」が開催。シャーフはニューヨークの「スクール・オブ・ビジュアル・アーツ」でヘリングと出会い、後にともに「イーストヴィレッジ・アートシーン」を代表する存在として注目を集めた。

画像提供：中村キース・ヘリング美術館 キービジュアル

コミックやポップカルチャーから着想を得た作品で知られるシャーフは、擬人化された有機的なフォルムが漂う、幻覚的で躍動感のある世界を描いてきた。1980年代以降は環境問題にも関心を広げ、エコロジーへの意識を促す作品を継続的に制作している。

画像提供：中村キース・ヘリング美術館 ケニー・シャーフ『アブソルート』（1987年）、中村キース・ヘリング美術館蔵（作家寄贈）

本展は、「キース・ヘリング」「ケニー・シャーフとキース・ヘリング」「ケニー・シャーフ」の3章で構成され、それぞれの活動をたどりながら、二人の影響関係を紹介。中でも2章では、それぞれの絵画や彫刻作品が並ぶことで、互いに共鳴しながらも異なる方向へ展開していった創作の軌跡を体感できる点で、貴重な機会となっている。

画像提供：中村キース・ヘリング美術館 キース・ヘリング『フラワーズⅣ』（1990年）中村キース・ヘリング美術館蔵

ヘリングとの友情を現在進行形で感じる

さらに、初上映となるドキュメンタリー映画『Restless - Keith Haring in Brazil』も上映。ヘリングの死後、ブラジルに残された壁画をシャーフが修復する様子が映し出され、二人の深い友情に触れられるだろう。

画像提供：中村キース・ヘリング美術館 バイーア州（ブラジル）の壁画とキース・ヘリング（1984年）Courtesy of Kenny Scharf

画像提供：中村キース・ヘリング美術館 『Restless - Keith Haring in Brazil』（2013年）からのスチール／Courtesy of Guto Barra

会場では、同展を記念して描かれたシャーフの最新作も公開される。これは、ヘリングを象徴するモチーフの一つである「ラディアント・ベイビー」から着想を得た作品で、光線が放たれた四つんばいの赤ん坊をシャーフならではの色彩とフォルムで再解釈しており、現在進行形で続く二人の関係が感じられる点で見逃せない。

画像提供：中村キース・ヘリング美術館 ケニー・シャーフ、タイトル未定（2026年）Courtesy of Nanzuka Underground

画像提供：中村キース・ヘリング美術館 キース・ヘリング『無題』（1982年）中村キース・ヘリング美術館蔵

シャーフはその一室を使って、Cosmic Cavernの原型となるインスタレーション『Closet』を発表。蛍光色で塗られた廃材や日用品で埋め尽くされた空間は、1980年代のイーストヴィレッジを象徴しつつ、大量消費社会の俗悪さと、現代文明が持つ奇妙な美しさをアンビバレントに映し出す。

画像提供：中村キース・ヘリング美術館 Installation view: Kenny Scharf solo exhibition "I’m Baaack", Nanzuka Underground, Tokyo, 2023, Courtesy of Nanzuka

ヘリング没後初となる、シャーフとの二人展。国内の美術館では初めてシャーフの活動を体系的に紹介する試みでもあり、さらにシャーフ自らが展示構成に関わる点でも大きな注目を集めている。会場では、時代の熱気が体感できるだろう。

画像提供：中村キース・ヘリング美術館 ケニー・シャーフ『JANGARU!』（2023年）Courtesy of Nanzuka

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※中村キース・ヘリング美術館から車で15〜20分

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