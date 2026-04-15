北海道の銘菓「生ノースマン」がついに東京上陸、東京駅に初の道外専門店がオープン

乳製品や農産物の宝庫、北海道。この地で1921年に創業した老舗菓子メーカー「札幌千秋庵」が作る「ノースマン」が、東京で初の専門店「ノースマンJR東京駅店」を2026年4月24日（金）～9月中旬ごろまでの期間限定でオープンさせる。

画像提供：北海道コンフェクトグループ

1974年に誕生したノースマンは、甘さ控えめの北海道産小豆あんを繊細なパイ生地で包み込んだ、いわば「和洋折衷スイーツ」の先駆け。半世紀以上にわたり定番菓子として愛されている。

2022年には、パイの中に北海道産の生クリームをたっぷりと注ぎ込み、生菓子への展開を遂げた「生ノースマン」が誕生し、馴染みの味をリッチにアップデート。オリジナルのノースマンとはまた違った味わいで、札幌千秋庵は創業102年目で盛大な再ブレイクを果たした。

画像提供：北海道コンフェクトグループ

世代を超えて楽しめる生ノースマンは、販売直後から行列ができるほどの大ヒットとなり、2025年には累計販売個数500万個突破。北海道の定番菓子として確固たる地位を確立した。

これまで全国の北海道物産展などでポップアップ出店してきた同店だが、常設に近い形で店舗を構えるのは今回が初めて。定番のノースマンに加え、行列が絶えない生ノースマンも販売されるとあって、早くも期待が高まっている。さらに、新たに登場する新フレーバーの「生ノースマン抹茶」も見逃せない。

北国の編物文化をイメージしたレトロモダンなグラフィックが映えるギフトボックスも魅力の一つ。約5カ月間にわたる長期出店となるため、帰省や出張の手土産としてはもちろん、自分への褒美としてマストでチェックしたい。

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