モスバーガーの新業態「MOSH Burger＆Bar」が銀座にオープン

2026年7月1日（水）に「MOSH Burger＆Bar」（モッシュ バーガー＆バル）が銀座にオープン。昼と夜で異なる利用シーンに対応でき、モスバーガーを展開するモスフードサービスの新業態となる。

画像提供：モスフードサービス ディナーメニューの「夜の背徳チーズバーガー」

昼はハンバーガーを提供し、夜はアルコールやつまみを楽しめるバルとして営業。オフィスワーカーや買い物客、旅行者など、多様な人々が行き交う銀座のニーズに応える。

画像提供：モスフードサービス 「MOSHチーズバーガー」。チェダーとモッツァレラに特製のケチャップソース、ソテーオニオンを合わせた、チーズの伸びの良さと程よいコクや旨みが心地良いシンプルなバーガー

10時から17時のランチの時間帯では、2種類のチーズを使用した「MOSHチーズバーガー」（980円、以下全て税込み）や、モスバーガーこだわりのミートソースをアレンジしたワンランク上のハンバーガー「MOSHクラシックバーガー」（1,280円）など、8種類のハンバーガーを展開。一方、17時以降のディナーでは、酒に合うアラカルトメニューに加え、片手でも食べやすいミニバーガー「スライダー」 （2個セット 980円）やハンバーガーからこぼれるほどのチーズソースを使った背徳感あふれる夜限定の「夜の背徳チーズバーガー」（1,680円）などを提供する。

画像提供：モスフードサービス 「スライダー（直径5㎝のハンバーガー）」。甘みのあるブリオッシュバンズで挟んだ、片手でも食べやすいミニバーガー

ショッピングの合間のランチから仕事帰りの一杯まで、時間帯に合わせて楽しめる同店。モスバーガーの新たな挑戦が、銀座のグルメシーンに新しい選択肢を加えそうだ。

関連記事

『東京、屋外ビアガーデン2026』

『ローカル酒場でしかできない3のこと』

『完全会員制のエンターテインメント居酒屋「ももまる」に突撃してきた』

『東京、6月に行くべきアート展5選』

『学芸大学の「Bababa - 333」が一新、アジアのビンテージと新世代デザインが集う』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら