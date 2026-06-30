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    モスバーガーの新業態「MOSH Burger＆Bar」が銀座にオープン

    昼は本格バーガーを味わい、夜はバルとして楽しめる

    Karin Minamishima
    編集
    Karin Minamishima
    Writer／Editor
    MOSH Burger＆Bar
    画像提供：モスフードサービス | 外観イメージ
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    2026年7月1日（水）に「MOSH Burger＆Bar」（モッシュ バーガー＆バル）が銀座にオープン。昼と夜で異なる利用シーンに対応でき、モスバーガーを展開するモスフードサービスの新業態となる。

    MOSH Burger＆Bar
    画像提供：モスフードサービスディナーメニューの「夜の背徳チーズバーガー」

    昼はハンバーガーを提供し、夜はアルコールやつまみを楽しめるバルとして営業。オフィスワーカーや買い物客、旅行者など、多様な人々が行き交う銀座のニーズに応える。

    MOSH Burger＆Bar
    画像提供：モスフードサービス「MOSHチーズバーガー」。チェダーとモッツァレラに特製のケチャップソース、ソテーオニオンを合わせた、チーズの伸びの良さと程よいコクや旨みが心地良いシンプルなバーガー

    10時から17時のランチの時間帯では、2種類のチーズを使用した「MOSHチーズバーガー」（980円、以下全て税込み）や、モスバーガーこだわりのミートソースをアレンジしたワンランク上のハンバーガー「MOSHクラシックバーガー」（1,280円）など、8種類のハンバーガーを展開。一方、17時以降のディナーでは、酒に合うアラカルトメニューに加え、片手でも食べやすいミニバーガー「スライダー」　（2個セット 980円）やハンバーガーからこぼれるほどのチーズソースを使った背徳感あふれる夜限定の「夜の背徳チーズバーガー」（1,680円）などを提供する。

    MOSH Burger＆Bar
    画像提供：モスフードサービス「スライダー（直径5㎝のハンバーガー）」。甘みのあるブリオッシュバンズで挟んだ、片手でも食べやすいミニバーガー

    ショッピングの合間のランチから仕事帰りの一杯まで、時間帯に合わせて楽しめる同店。モスバーガーの新たな挑戦が、銀座のグルメシーンに新しい選択肢を加えそうだ。 

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