閉店後の「松屋銀座」がお化け屋敷に、ハロウィン限定イベントを開催

今年のハロウィンは、いつもとはひと味違う体験を楽しみたい。そんな人にうってつけなのが、閉店後の百貨店を舞台にした「秘宝探し」だ。普段は入ることのできない夜の館内を舞台に、お化けたちが待ち受けるミッションに挑む、特別な冒険が待っている。そんなイベント「松屋銀座閉店後のお化け屋敷～かぼちゃ卿の秘宝～」が、2026年10月30日（金）と31日（土）に「松屋銀座」で開催される。

ハロウィンに合わせた特別イベントの本企画では、閉店後の松屋銀座を「あちらの世界」の遊び場に見立て、館内に隠された秘宝を探す。主の「かぼちゃ卿」率いるお化けたちが待ち受ける空間を、宝の地図を頼りに進みながら、夜のデパートならではの非日常的な体験を味わえる。

開催時間は20時30分からで、所要時間は約40分。参加費は1人3,300円（税込み）で、土産付きだ。対象は小学生以上で、未成年者は保護者の同伴が必要となる。各日30組限定で、1組につき最大4人まで参加できる。

参加は事前抽選制で、応募受付は10月13日（火）から18日（日）まで。当選者には10月19日（月）中にメールで連絡される。暗い場所での移動や突然驚かせる演出があるため、歩きやすい服装・靴での参加が推奨されている。応募は、公式ウェブサイトで確認できる。

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