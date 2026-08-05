色鮮やかなプリントの世界へ、「マリメッコ展」が東京都庭園美術館で開催

フィンランドを代表するデザインハウス「マリメッコ」。1951年の創業以来、鮮やかな色彩と大胆な模様を生かした表現で、ファッションからインテリア、テーブルウェア、日常の小物に至るまで、暮らしを明るく彩るアイテムを生み出してきた。発表されたプリント・デザインは3500種類以上にのぼり、世代や国境を超えて愛されている。

そんなマリメッコの展覧会「マリメッコ展 模様のちから」が、2026年10月3日（土）から12月20日（日）まで「東京都庭園美術館」で開催される。現在「京都文化博物館」で開催中の同展が、東京へ巡回する。

© Marimekko Oyj Suomi-Finland Maija Isola 1964/2023 ≪イソ ウニッコ≫ マイヤ・イソラ 1964年/2023年

マリメッコのものづくりを支えるのが、手仕事のぬくもりや色彩へのこだわり、そして自由な発想だ。ヘルシンキにある自社の「プリント・ファクトリー」では、デザイナーやアーティスト、熟練した職人たちが協働しながら、新たなプリントやデザインを生み出している

Photo: Matti Saanio / The Finnish Museum of Photography アルミ・ラティア(1912 ‐ 1979)

創業者アルミ・ラティア（Armi Ratia）の思想を受け継ぐマリメッコのドレスは、流行に左右されないタイムレスな魅力を持つ。本展では、初期の貴重な作品から現代のコレクションまで、60点を超えるドレスをはじめ、ファブリックや制作資料などを通して、マリメッコの創造の背景やデザインの美学を紹介する。

Photo: Tony Vaccaro /Tony Vaccaro Archives ヘルシンキにあるマリメッコのプリント工場(1965年) 、ハンドスクリーンでファブリックをプリントする様子

また、プリント・ファクトリーを取材したアートユニット・plaplaxによる映像インスタレーションを通して、プリントが生まれる工程や、色と形が織りなす創造の現場を映し出す。幻想的な映像表現を通じて、ものづくりの背景にあるエネルギーを感じられるだろう。

さらに、日本との深い関わりにもスポットを当て、デザイナーの皆川明による、マリメッコの世界観を再解釈した新作インスタレーションが登場。脇阪克二、石本藤雄ら日本人デザイナーとマリメッコが築いてきた関係性や、自然へのまなざし、シンプルな造形感覚など、両者に通じるデザインの感性にも迫る。

メインビジュアル 東京都庭園美術館「マリメッコ展 模様のちから」

会場となる東京都庭園美術館（旧朝香宮邸）は、1930年代のアール・デコ様式と日本の意匠が融合した歴史的建造物。建築空間とマリメッコの生命力あふれるプリントが響き合い、「模様のちから」を多角的に体感できる展覧会となりそうだ。

関連記事

『タイムアウト東京podcast番組『Being Tokyo』がスタート、渋谷のリアルな音楽事情を聞こう』

『東京、8月に行くべきアート展5選』

『東京、8月に行くべき無料のアート展9選』

『CHANELの体験型ビンテージショップ 「NUIR ART」が渋谷にオープン』

『永遠のファッションアイコン、マリー・アントワネットを見つめ直す展覧会が横浜で開幕』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら