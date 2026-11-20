高輪・竹芝・大井町の3つの街を光と音でつなぐライトインスタレーションイベント「LIGHTBEATS（ライトビーツ～光の鼓動～）」が、2027年1月31日（日）まで初開催される。

「LIGHTBEATS」は、来場者一人ひとりの動きを「鼓動」と捉え、街を越えて人々の動きが連動する演出を行う。街を巡りながら参加型コンテンツを体験する「WALKING」と、30分に1回、5分間にわたって3会場の光と音が連動するショーを鑑賞する「VIEWING」の2つの楽しみ方を用意する。

LIGHTBEATS BEAT PORTAL

LIGHTBEATS BEAT PORTAL

参加型コンテンツの一つ「BEAT PORTAL」は、来場者が通り抜けると光や音が生まれるゲート型のオブジェクト。トライアングル型の「Prism」とアーチ型の「Arc」の2種類があり、竹芝と高輪には「Prism」、大井町には「Arc」を設置する。

LIGHTBEATS BEAT BEAMERS

また、その場にいる人の動きをセンシングし、街にいる人同士が光の信号を送り合うフロアプロジェクションマッピング「BEAT BEAMERS」も展開。光の信号が時間と空間を越えて伝わり、共鳴する演出を生み出す。

LIGHTBEATS BUBBLE FOUNTAIN

LIGHTBEATS BUBBLE FOUNTAIN

「TAKANAWA GATEWAY CITY」では、噴水と光、音が連動する「BUBBLE FOUNTAIN」も登場。噴水の周囲に設置された三角形の指揮台に立ち、腕を振ると、その動きに合わせて噴水の高さや色が変化する。参加者が増えると、それぞれが異なる範囲や色を操作する仕組みで、3人の参加者の動きが揃うとフィナーレの演出が発動する。

LIGHTBEATS KAZASUICA

さらに、Suicaのタッチをきっかけに光と音の演出が始まる「KAZASUICA」も設置。3つの街全てでタッチすると、最後に訪れた会場で特別演出「MAGIC NUMBER（three is）」が出現する。訪問する順番は自由で、街を巡った軌跡を特別な演出として楽しめる。

LIGHTBEATS PULSE MATCH

このほか、「TAKANAWA GATEWAY CITY」では、取得したデータをもとに通路の天井へレーザーで光のリズムを描く「PULSE MATCH」や、1階の交通広場にあるモミの木をライトアップする「Luminous Fir」も実施する。

LIGHTBEATS Luminous Fir (光を放つモミの木)

入場は無料。各会場の詳細やショータイムのスケジュール、演出への参加状況などは、公式ウェブサイトで確認できる。

この冬は高輪・竹芝・大井町を巡りながら、街と一緒につくる光の演出を体験してみては。

関連記事

『35店舗以上が集結、「食べログ 百名店」選出店によるフードフェス開催へ』

『「アジア太平洋地域のベストコーヒーショップ100選」に日本から11店が選出』

『「明治ミルクチョコレート100周年展」が東京国際フォーラムで開催』

『街中に魔法の世界が広がる、丸の内で「ハリー・ポッター」コラボイベント開催へ』

『木村屋の「ミニシュトーレン」が復活、銀座本店で限定300個を販売』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら