シルク・ドゥ・ソレイユ「アース製薬 クーザ」が16年ぶりに日本公演

2027年2月24日（水）、「お台場ビッグトップ」にてシルク・ドゥ・ソレイユ（以下、シルク）による『アース製薬 クーザ』（以下、クーザ）日本公演が開幕する。さらに2027年8月7日（土）からは「大阪城ビッグトップでの開催」も決定し、「驚異のアクロバット」「心揺さぶるクラウンパフォーマンス」「生演奏の音楽」が融合した世界最高峰のサーカス・エンターテインメントが日本再び上陸を果たす。

「クーザ」とは

Photo: Time Out Tokyo Editors 物語を彩る個性豊かなキャラクター達

2027年に創設20周年を迎えたクーザ。人間の身体能力とユーモアというサーカスの伝統的な要素に焦点を当て、サーカス本来の魅力を現代的に表現しており、シルク作品の中で最も大胆さが際立つ演目とも言われる。息をのむようなパフォーマンスやアクロバット、エキゾチックな音楽や色鮮やかな衣装、美術はもちろん、魅力的なストーリーにも注目したい。

Photo: Karin Minamishima 主人公の少年・イノセント（左）と、天才のトリックスター。二人がともにクーザの世界を旅する

冒頭、世間知らずで自分の居場所を探している少年・イノセントのもとに、大きな箱が届く。その箱から飛び出してきた不思議な力を持つカリスマ・トリックスターが、魔法の杖でイノセントを摩訶不思議な「クーザ」の世界へと導く。

個性豊かな人々や、驚きに満ちたサーカスの世界に出会い、初めはおびえていたイノセントも、喜怒哀楽や生きる希望を知り、自分を解放していく。

日本公演が本格始動

Photo: Karin Minamishima 記者発表会に登場したシルク・ドゥ・ソレイユのアーティストとスペシャルサポーター

今回の日本公演の本格始動に先立ち、記者発表会が開催された。シルクのアーティストたちによるパフォーマンスのほかにも、スペシャルサポーターのバナナマン・設楽統、俳優・モデルの八木莉可子、ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSも登場。それぞれクーザに対する思いや大きな期待を語り、華やかで特別な時間となった。

Photo: Karin Minamishima 「トリックスター」の登場に歓声があがった。曲線的なスーツやしなやかな身のこなしで観客を惹きつける

Photo: Karin Minamishima シルクのアーティスト・品川瑞木（中央）。17歳でカナダへ渡り、パフォーマーとして第一線で活躍し続けている

演出を手がけたデイヴィッド・シャイナー（David Shiner）は、「クーザはサンスクリット語で『箱』を意味する言葉。人生でつまらないことやつらいことがあっても、その箱の中を探れば、必ず輝く何かがあるはず。そんな思いを作品に込めました」と語った。

Photo: Karin Minamishima 演目の一つ「ユニサイクル・デュオ」

Photo: Karin Minamishima 演目の一つ「シル・ホイール」。1本の大きな金属のリング（輪）に入り、遠心力やバランスを保ちながら回転や技を披露する

八木は「パフォーマンスを拝見して、元気が湧きました」と笑顔で語り、実際にオーストラリアのメルボルンでクーザを鑑賞した設楽も「生の迫力がとにかくすごい。ぜひみなさんにも観てもらいたいです。」と熱い思いを語った。

プレミアムな観劇体験を用意

© Cirque du Soleil 2026 サンスクリット語にちなんだ、ヒンズー教建築やインド・パキスタンの装飾を彷彿とさせるセットも登場

今回の日本公演では、一般席のほかにも特別なひとときを演出する「スペシャル特典」が用意。 東京公演で展開される「プレミアム席」では、前方席での鑑賞に加えて、購入者限定の『アース製薬 クーザラウンジ』を利用可能。ラウンジ内では出演アーティストとの記念撮影をはじめ、ライトミールやフリードリンクが楽しめる。

さらに、「ぬいぐるみブランケット」「クーザ トートバッグ」などの非売品の限定スペシャルギフトも贈呈され、究極の「観劇体験」を体現している。

また、大阪公演でも同様に前方席とオリジナルタンブラー等の特典がつく「S席オリジナル特典付」チケットを展開し、訪れる人々に新しい感動の提案を行う。

世界トップクラスのアーティストが、日本で新たな熱狂を育んでいく同公演。シルクの歴史を受け継ぎながら、観るたびに新しい世界に出合える時間となりそうだ。

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