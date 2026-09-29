目指すは「KAWAII村」、KAWAII LAB.が農業や伝統文化に挑戦

アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」のメンバーが、日本全国の第一次産業や工芸など、日本が誇る産業や文化を「KAWAII」の視点から発信する新プロジェクト「KAWAII FARM」を始動する。スタートに合わせ、テレビ東京では2026年10月13日（火）から同名の新番組が放送される。

番組では、普段はステージで活動するメンバーが各地を訪れ、農業をはじめとするさまざまな体験を通して地域の人々と交流。農作物の育て方や作業の手順を一から学びながら、畑で土に触れ、生産者とともに作物を育てていく。そこで生まれる発見や出会いを通して、農業の現場や地域の魅力、働く人々の思いを伝える。

画像提供：アソビシステム株式会社 「KAWAII FARM」さつまいもの苗の植え付け

初回放送には、SWEET STEADYの庄司なぎさ、音井結衣、KAWAII LAB. MATESの横山かのんが出演。最初に取り組むのは、さつまいもの苗の植え付けだ。実際に畑に入り、農家から苗の植え方や育て方を教わりながら作業に挑戦する姿が描かれる。

画像提供：アソビシステム株式会社 「KAWAII FARM」さつまいもの苗の植え付け

さらに、プロジェクトでは将来的な「KAWAII村」の実現を目指す。農業を起点に、今後はその他の第一次産業や工芸などへ活動のフィールドを広げ、それぞれの土地で受け継がれてきた技術や文化にKAWAIIを掛け合わせることで、これまでとは異なる楽しみ方や価値を生み出していくという。

画像提供：アソビシステム株式会社 「KAWAII FARM」さつまいもの苗の植え付け

新番組は、毎週火曜深夜2時35分～3時5分に放送。SNSでも関連コンテンツを展開する予定なので、併せてチェックしてほしい。

画像提供：アソビシステム株式会社 「KAWAII FARM」

アイドル活動を通じて発信してきたKAWAIIを、農業や地域、伝統文化へと広げる「KAWAII FARM」。どのような発見が生まれるのか、今後の展開に注目したい。

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