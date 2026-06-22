タイムアウトの「ベストシティ」がイギリス・PPA賞の部門最高賞を受賞

タイムアウトの「ベストシティ」プロジェクトが、イギリスのプロフェッショナル出版社協会が主催するPPA賞で「データ・イニシアティブ・オブ・ザ・イヤー」を受賞。読者インサイトを活用して編集面での成果につなげた、イギリスを代表する事例の一つとして高く評価された。

PPA賞はイギリスで最も権威ある出版賞の一つで、メディア、コンテンツ、読者エンゲージメント、商業的イノベーション、データの各分野における卓越性をたたえるもの。今年のアワードプログラムには260件を超える応募が寄せられ、「ベストシティ」プロジェクト（対象は2025年版）は4月に発表されたデータ・イニシアティブ部門の最終候補リストに名を連ねていた。

審査員は「ベストシティ」について、「複雑な読者インサイトを、リーチやエンゲージメントに優れ、明確なブランドインパクトを持つ説得力のある編集戦略へと転換した、意欲的な取り組み」と称賛した。

10年目を迎えた「ベストシティ」は、同ブランドにおける最も影響力のあるグローバルな編集企画の一つだ。タイムアウト独自の読者調査とローカルの専門知識に支えられたこのプロジェクトは、世界各地の住民が都市生活をどのように体験しているかを捉え、暮らし、訪れ、探索する上で最も刺激的な場所を見いだす手助けをしている。

この取り組みでは毎年、大規模な読者インサイトと専門家による評価を組み合わせ、「世界のベストシティ」「食のベストシティ」「カルチャーのベストシティ」「ナイトライフのベストシティ」など、世界的に認知された一連のランキングを発表している。

「ベストシティ」を通じて生み出されたデータは、タイムアウトの事業全体において、編集コンテンツ、読者戦略、商業パートナーシップ、先導的な知見の発信に活用されるとともに、何百万人もの読者が都市生活の魅力を発見する手助けをしている。

Photograph: Shutterstock / Jamie Inglis for Time Out Best Cities 2025

タイムアウトメディアのヘッド・オブ・コンテンツ（イギリス）、ルイス・コーナー（Lewis Corner）は、次のように述べた。

「『ベストシティ』は、タイムアウトを唯一無二の存在にしているもの、つまり信頼される編集キュレーション、グローバルなリーチ、そして人々が自分たちの街をどのように体験しているかに対する深い理解が交差する場所にあります。

このプロジェクトがPPA賞で評価されたことを、私たちは非常に誇りに思っています。この受賞は、編集、インサイト、データ、プロダクト、コミュニケーションの各チームの仕事、そして毎年、自らの体験を私たちに共有してくれる世界中の何千人もの人々の存在を示すものです」

タイムアウトのトラベルエディターであり、「ベストシティ」の主要なスポークスパーソンであるグレース・ビアード（Grace Beard）は、次のようにコメントしている。

「『ベストシティ』が際立っているのは、地元の人々が自分たちの街のどこを愛しているのかに焦点を当て、都市生活の日常的な側面にある魅力を伝えているからです。今回の受賞は、この10年間におけるプロジェクトの成長を素晴らしい形で評価するものであり、都市観光における世界的権威としてのタイムアウトの立ち位置をさらに強めるものとなりました」

タイムアウトのインサイト・アンド・トレードマーケティング・ディレクターであるアンナ・ノーフォーク（Anna Norfolk）は、さらに次のように述べている。

「本質的に、『ベストシティ』は地元の人々の声に耳を傾けることを目的としています。今回の受賞は、このプロジェクトの規模だけでなく、実際の体験を、編集戦略やビジネスの成長を支える意味のあるインサイトへと転換してきた私たちの取り組みを評価するものです。このプロジェクトの背景にある方法論、イノベーション、そして協業が、業界から評価されたことを大変うれしく思います」

過去10年間で、「ベストシティ」はタイムアウトで最も注目度の高い編集シリーズの一つとなり、数百万のページビュー、広範な国際メディアでの露出、そして都市を、暮らし・働き・訪れ・探索する場所として魅力的にしている要素についての世界的な対話を生み出してきた。今後の展開にも注目してほしい。

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