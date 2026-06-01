タイムアウトマーケットバンクーバーがオープン

2026年5月28日、数カ月にわたる準備と出店ラインアップの発表を経て、「タイムアウトマーケットバンクーバー」がついにオープンした。

マーケットが位置するのは、大規模複合開発「オークリッジパーク」内の一画。約4700平方メートルの空間には、バンクーバーを代表するレストランや料理人たちによる20のキッチン（デザートカウンターとベーカリーカフェを含む）、3つのバー、複数のイベントスペース、そして公園を見渡せるペット同伴可能なテラス席が設けられている。

美食とカルチャーが交差する新たな目的地として期待されるこのマーケットの見どころを紹介しよう。

Photograph: Lunch Lady / Time Out Market Vancouver Lunch Lady

どこにある？

新たにオープンした「タイムアウトマーケットバンクーバー」は、ウエスト41番街とキャンビーストリートの交差点に位置する「オークリッジパーク」内にある。キャンビーストリートは、近年「世界で最もクールなストリート」の一つにも選ばれた、注目の通りだ。

マーケットは、バンクーバーのダウンタウンとバンクーバー国際空港（YVR）のほぼ中間に位置しており、地元住民にも旅行者にも気軽に立ち寄りやすいロケーションとなっている。

Photograph: Feenie's Feenie's

どんな店やシェフが集まっている？

Barnacle by Bar Bravo：ミシュランにも評価されたシーフード

Beaucoup Bakery Café：フランス風ペストリーを提供するカフェ

Beaucoup Creamery：バター風味のソフトクリーム

Blnd Tger：モダンなアレンジを加えた餃子

Boba Run：フレッシュで遊び心のあるバブルティー

DownLow Chicken：名物はホットチキン

España：タパスに着想を得たメニュー

Feenie’s：洗練されたスタイルのグルメバーガー

Heritage：コンフォートフード

Kishimoto：本格的な日本料理

Mello：職人仕込みのドーナツ

Peacock：著名人にも支持されるシェフによるモダンインド料理

PiDGiN：アジアとフランスを融合させたフュージョン料理

SANTO TACO：メキシコ北部にルーツを持つ本格タコス

Via Tevere：「Vera Pizza Napoletana（真のナポリピッツァ）」認証を受けたピザ

さらに、受賞歴を誇るレストランやシェフもラインアップに加わる。2024年と2025年の「World Culinary Awards」で「カナダ最高のレストラン」に選ばれた店や、人気料理コンテスト番組の優勝シェフによる新業態など、実力派が顔を揃えている。

MaKaam：2024・2025年の「World Culinary Awards」で「カナダ最高のレストラン」に選ばれた名店

Mee Bar：「Top Chef Canada 2024」優勝シェフ、チャンティー・イェンによる新業態

Pasta e Basta：「Ask For Luigi」チームが手がけるイタリア料理

この豪華なラインアップを締めくくるのが、「Lunch Lady Vancouver」だ。

Lunch Lady Vancouver：2026年に「世界のベストレストラン」の一つに選ばれた、話題のベトナム料理店

Photograph: Sarawut Yuttanava MaKaam

ドリンクの展開は？

マーケット内には3つのバーが設けられ、バンクーバーの活気あるクラフトビール文化を支えるマイクロブルワリーのビールや、オカナガン産のワイン、シグネチャーカクテルなどを中心とした厳選ドリンクメニューを展開する。

どんなイベントが開催される？

「タイムアウトマーケットバンクーバー」では、フードやドリンクだけでなく、バンクーバーの豊かなカルチャーシーンにもスポットライトを当てる。音楽ライブやワインテイスティングをはじめ、書籍のサイン会、料理デモンストレーション、観戦イベント、DJナイト、家族で楽しめるアクティビティなど、幅広いイベントが開催される予定だ。月ごとのイベントカレンダーをチェックしよう。

営業時間は？

毎日11時から営業している。

Photograph: Amy Ho Beaucoup Bakery Café

タイムアウトマーケットとは？

タイムアウトマーケットは、地元の専門家が厳選したその街の魅力を一つ屋根の下に集めた、世界初のフード＆カルチャーマーケット。2014年、ポルトガル・リスボンの歴史ある市場建築を活用して、最初のタイムアウトマーケットが誕生した。現在では、ニューヨーク、モントリオール、ドバイ、ケープタウン、大阪など世界各地で10以上のマーケットを展開しており、今後も新たな拠点の開業が予定されている。

各マーケットは、それぞれの街ならではの個性を反映し、その土地の魅力を味わえるよう設計されている。バンクーバーは、カナダで2カ所目のタイムアウトマーケットの拠点となる。

関連記事

『Time Out Market Vancouver is now officially open!（原文）』

『タイムアウトマーケット大阪』

『タイムアウトマーケットについて知るべき5のこと』

『タイムアウトマーケット大阪に「FURAI GUYS」がオープン』

『タイムアウトマーケット大阪、平日限定ランチ企画が各店でスタート』

『ニューヨークに2つ目のタイムアウトマーケット、9月26日オープン』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら