ガウディの没後100年となる2026年。建築家アントニ・ガウディ（Antoni Gaudí）が設計した窓に着目した展覧会「ガウディ：未来をひらく窓」が2026年7月12日（日）まで「21_21 DESIGN SIGHT」で開催されている。2019年からガウディ建築の調査研究を行ってきたYKK APが主催し、いまだに謎に包まれているガウディの窓に関する研究成果・模型・ドキュメンタリー映像などを展示する本展。ユネスコ世界遺産「パラウ・グエル」や「サグラダ・ファミリア」をはじめ、オリジナルの建具やステンドグラス、図面を俯瞰しながら、創造的で革新的なガウディの窓の魅力を多角的に紹介する産学官連携プロジェクトでもある。

Photo: Karin Minamishima 会場の導入部

Photo: Karin Minamishima YKK APが取り組んできた、「パラウ・グエル」で開催された展覧会のバーチャルツアー

ガウディにとって「窓」とは何だったか

Photo: Karin Minamishima ガウディの建築と窓の系譜図

窓は建築を構成するパーツの一つだが、技術や機能的、美的な側面において、建築を決定づける重要な要素でもある。産業革命や工業化社会の発展に伴い、窓の製造は標準化のプロセスをたどり、機械化でより効率的かつ合理的な生産モデルへと移行した。



しかしガウディの作品において、窓は新たな建築形態や解決策を生み出すための実験の場であり、職人技を生かす手段で在り続けた。展示では、ガウディの窓のデザインを時系列上に並べ、多様な窓を楽しみながら彼の思考プロセスを見つけられる。

Photo: Karin Minamishima 「サグラダファミリア」の窓の模型

「ガウディの窓」がある暮らしを想像する

展覧会の導入部では、「カサバトリョの窓（再現）」「上げ下げ窓（通称ギロチン窓）」「左右にスライドし折りたためる窓」「中央から開く窓」の4種類の模型が展示され、実際に手で動かしながら鑑賞できる。窓を開閉する感覚を通して、ガウディ建築の住人や利用者になったかのような気分になれるだろう。

Photo: Karin Minamishima 独創的なガウディの窓の構造を実際に触って鑑賞できる展示

中には重く、開けるのに少しコツが必要な窓もある。しかし実際に触れてみることで、「こんな窓のある家に住んでみたい」と自然に想像が膨らみ、窓という存在が単なる建築の一部ではなく、自分たちの暮らしと密接につながっていることに気づかされる。

Photo: Karin Minamishima ガウディが手がけた最初のアパート「カサ・カルベット」で用いられた「左右にスライドして折りたためる窓」。急いでいる時は手を挟みそうで怖い

Photo: Karin Minamishima ガウディ建築で長きにわたって用いられた「上げ下げ式」は、開閉する時に内部の鉄管同士がぶつかって、柔らかい金管楽器のような音を奏でる。

ガウディらしい窓をデザインする

Photo: Karin Minamishima ステンドグラスのデザインが体験できるコーナー

ガウディによるステンドグラスのデザインを体験できるコーナーも用意されている。手元のリモコンを操作すると、色彩やパーツの形が次々と変化し、組み合わせによって窓の印象が大きく変わっていく。自由に試行錯誤しながら遊んでいるうちに、自然とガウディが用いた色彩感覚や有機的なフォルムの特徴を体感できる仕組みだ。自分だけの組み合わせを探しながら、ガウディらしい窓のデザインを楽しもう。

Photo: Karin Minamishima 筆者がデザインした窓。柔らかいテイストが好きなので花のような丸い形と明るい色を組み合わせた

窓が採光や換気のための装置ではなく、人と外界の緩やかな境界として設計していたガウディの創造性に驚くだろう。映像や資料を見るだけでなく、模型を動かしたり、デザインしたりしながら鑑賞することで、建築を身体感覚として体験できるのが本展の大きな魅力。窓という身近な存在を通して創造性や豊かな暮らしについて考えるきっかけになるだろう。没後100年を迎える今だからこそ、未来へと開かれたガウディの視点に触れてみてほしい。

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