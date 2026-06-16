パティスリー「DOLCE TACUBO」の3号店が銀座にオープン

パティスリー「DOLCE TACUBO」が、ブランド3店舗目となる「DOLCE TACUBO GINZA」を2026年6月18日（木）、銀座にオープンする。銀座店では、常時8種類のジェラートを展開するほか、焼き菓子のラインアップを拡充。人気のソフトクリームも「ドルタクソフト」としてリニューアルし、新たに抹茶フレーバーを加える。

「DOLCE TACUBO」は、代官山のイタリアンレストラン「TACUBO」が2021年に立ち上げたパティスリーブランド。コースの締めくくりとして提供していたフィナンシェやジェラートを持ち帰りたいという声を受け、テイクアウト専門店としてスタートした。2023年には、ソフトクリームが人気を集めた「DOLCE TACUBO CAFFE」を「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」に開業している。

ブランドコンセプトは「レストランのエッセンスを、そのままドルチェに」。7年連続ミシュランを獲得した実績を持つレストランならではの発想と技術を生かし、定番菓子を特別な味わいへと昇華させることを目指している。

ジェラート 「DOLCE TACUBO GINZA」

銀座店では、アイスデザートの展開を強化する。シグニチャーメニューとなるジェラートは、これまで代官山店で1種類のみ提供していたが、新店舗では常時8種類を提供。ピスタチオやプラム、パイナップル バジル、アマレーナ、ヨーグルト マンゴーパッションなど、レストラン発想のフレーバーを揃える。フレッシュフルーツを使用する商品には、全国各地の生産者から仕入れた高品質な果実を使用する。

ドルタクソフト 「DOLCE TACUBO GINZA」

また、ソフトクリームは「ドルタクソフト」として全店舗でリニューアル。定番のミルクフレーバーは、生クリームを最高峰ブランド「クレーム・ソワニエ」に変更し、すっきりとした後味を保ちながらも、より濃厚な味わいに仕上げた。さらに新フレーバーとして抹茶味を導入し、抹茶本来の風味を生かしながら最後まで食べ飽きない味わいを追求したという。

フィナンシェ 「DOLCE TACUBO GINZA」

焼き菓子では、定番のフィナンシェに加え、これまで季節限定だったチョコレートとヘーゼルナッツを常設化し、常時3種類のフィナンシェを販売する。さらに、「プリン（白）」が登場。「クレーム・ソワニエ」を使用した滑らかな食感が特徴で、ミルクのコクを感じながらも後味は軽やかだ。沖縄県産パッションフルーツを合わせ、爽やかな酸味と香りを楽しめる仕立てとした。今後は季節ごとに使用するフルーツを変更する予定だ。

なお、将来的にはジェラートのEC販売も予定している。ジェラートやソフトクリーム、焼き菓子を通じて、レストラン発のドルチェの魅力をより幅広い層へ発信していく。

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