Ginza Sony Park誕生まで約12年、その思索と実践を記録した書籍が販売中

2025年1月26日、銀座・数寄屋橋交差点にオープンした「Ginza Sony Park」。その誕生までの歩みを記録した書籍「Document of Ginza Sony Park Project」が、2026年7月3日から販売されている。

本書は、2013年に始動したソニービル建て替えプロジェクトからグランドオープンまで、約12年間にわたる思索と実践をまとめたもの。全400ページのハードカバーで、プロジェクトの意思決定の過程や設計・施工、工事期間中の取り組みなどを、実際の資料やプロジェクトメンバーへのインタビューとともに紹介する。

画像提供：ソニー企業株式会社 Ginza Sony Park

画像提供：ソニー企業株式会社 「Document of Ginza Sony Park Project」

ソニービルが大切にしてきた「街に開かれた施設」という思想を受け継ぐGinza Sony Park。都会の中に「公園」という余白をつくることで、目的がなくても立ち寄り、新たな体験や発見に出合える場を目指している。

画像提供：ソニー企業株式会社 「Document of Ginza Sony Park Project」

画像提供：ソニー企業株式会社 「Document of Ginza Sony Park Project」

書籍では、ソニービルの歴史を振り返りながら、創業者・盛田昭夫と設計者・芦原義信の思想にも着目。解体途中の建物を街に開く実験など、従来の建築プロジェクトとは異なる試みを通じて、Ginza Sony Parkが形づくられていく過程を追う。

画像提供：ソニー企業株式会社 「Document of Ginza Sony Park Project」

価格は1万4,300円（税込み）。Ginza Sony Park地下3階およびオンライン書店「バリューブックス」などで販売している。

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