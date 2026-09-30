ニュースレターに登録
検索
言語:
日本語English

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Tokyo

    ニュース

    Ginza Sony Park誕生まで約12年、その思索と実践を記録した書籍が販売中

    ソニービルの歴史や設計思想、工事期間中の実験などの舞台裏を紹介

    Chikaru Yoshioka
    テキスト
    Chikaru Yoshioka
    Editor/Writer
    Document of Ginza Sony Park Project
    画像提供：ソニー企業株式会社 | Photo: Mayuko Hirata （Nippon Design Center)
    広告

    2025126日、銀座・数寄屋橋交差点にオープンした「Ginza Sony Park」。その誕生までの歩みを記録した書籍「Document of Ginza Sony Park Project」が、202673日から販売されている。

    本書は、2013年に始動したソニービル建て替えプロジェクトからグランドオープンまで、約12年間にわたる思索と実践をまとめたもの。全400ページのハードカバーで、プロジェクトの意思決定の過程や設計・施工、工事期間中の取り組みなどを、実際の資料やプロジェクトメンバーへのインタビューとともに紹介する。

    Document of Ginza Sony Park Project
    画像提供：ソニー企業株式会社Ginza Sony Park
    Document of Ginza Sony Park Project
    画像提供：ソニー企業株式会社「Document of Ginza Sony Park Project」

    ソニービルが大切にしてきた「街に開かれた施設」という思想を受け継ぐGinza Sony Park。都会の中に「公園」という余白をつくることで、目的がなくても立ち寄り、新たな体験や発見に出合える場を目指している。

    Document of Ginza Sony Park Project
    画像提供：ソニー企業株式会社「Document of Ginza Sony Park Project」
    Document of Ginza Sony Park Project
    画像提供：ソニー企業株式会社「Document of Ginza Sony Park Project」

    書籍では、ソニービルの歴史を振り返りながら、創業者・盛田昭夫と設計者・芦原義信の思想にも着目。解体途中の建物を街に開く実験など、従来の建築プロジェクトとは異なる試みを通じて、Ginza Sony Parkが形づくられていく過程を追う。

    Document of Ginza Sony Park Project
    画像提供：ソニー企業株式会社「Document of Ginza Sony Park Project」

    価格は14,300円（税込み）。Ginza Sony Park地下3階およびオンライン書店「バリューブックス」などで販売している。

    関連記事

    「チェンソーマン」「呪術廻戦」などMAPPAの15周年記念展が有楽町で開幕

    万博閉幕から1年、落合陽一プロデュース「null²ⁿ」が10月14日開業へ

    『封神演義』初の大型原画展、2027年春に東京で開催へ

    東京、10月にリバイバル上映される映画

    『深夜食堂』と『かもめ食堂』の食を巡る展覧会が渋谷PARCOで開催

    東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら

    最新ニュース
      広告
      Back to Top

      タイムアウト東京について

      プロダクト

      世界のタイムアウト

      サイト マップ
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.