恐竜グリーティング「GREEN SPRINGSに恐竜が棲みついた！」が開催

[category]
[title]
3月8日まで、迫力満点のアロサウルスがゲストに襲いかかる
立川の複合施設「GREEN SPRINGS」で、リアル恐竜ライブショーで知られる「DINO-A-LIVE」の恐竜グリーティング「GREEN SPRINGSに恐竜が棲みついた！」が2026年3月8日（日）まで開催中。今回は肉食恐竜のアロサウルスが登場し、GREEN SPRINGSの2階を約20分間練り歩く。
各日11時30分、13時30分、15時30分からプログラムがスタート。通路でグリーティングを楽しめるほか、同じフロアのカフェやレストランのテラス席から観察するのもおすすめだ。
買い物や食事の合間に、突然現れる巨大な恐竜。子どもはもちろん、思わず足を止めて見入る大人の姿も多く見られた。週末はGREEN SPRINGSで、迫力満点の恐竜ウォッチングを楽しんでみては。
関連記事
『日本とアジアの植物文化を編み直す拠点「大多喜有用植物苑」が千葉にオープン』
『電脳空間にダイブ、「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」に行ってきた』
東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら
[category]
[title]
Discover Time Out original video