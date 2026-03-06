恐竜グリーティング「GREEN SPRINGSに恐竜が棲みついた！」が開催

3月8日まで、迫力満点のアロサウルスがゲストに襲いかかる

立川の複合施設「GREEN SPRINGS」で、リアル恐竜ライブショーで知られる「DINO-A-LIVE」の恐竜グリーティング「GREEN SPRINGSに恐竜が棲みついた！」が2026年3月8日（日）まで開催中。今回は肉食恐竜のアロサウルスが登場し、GREEN SPRINGSの2階を約20分間練り歩く。

各日11時30分、13時30分、15時30分からプログラムがスタート。通路でグリーティングを楽しめるほか、同じフロアのカフェやレストランのテラス席から観察するのもおすすめだ。

Photo: Karin Minamishima 恐竜レンジャーの後ろからアロサウルスが登場。会場のテンションはマックスだ

Photo: Karin Minamishima この近さが恐竜好きにはたまらない。時折、ゲストに襲いかかるがピンチの時は恐竜レンジャーが助けてくれるので安心してほしい

Photo: Karin Minamishima 通路を練り歩くアロサウルス

Photo: Karin Minamishima 同じフロアのレストランの近くを通ることも

Photo: Karin Minamishima カフェの前を通る時には歓声が上がった

Photo: Karin Minamishima 泣きたいくらいのド迫力だが、案外じっと観察している人も多い

買い物や食事の合間に、突然現れる巨大な恐竜。子どもはもちろん、思わず足を止めて見入る大人の姿も多く見られた。週末はGREEN SPRINGSで、迫力満点の恐竜ウォッチングを楽しんでみては。

