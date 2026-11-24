「法政大学 多摩キャンパス」で、2026年11月27日（金）、テクノを中心とした野外音楽イベント「DEI FEST 2026」が開催される。会場はキャンパス内の「円形芝生広場」。学生・若手クリエーターを中心に活動するOdysseyが企画・運営を担う。

イベント名の「DEI」は、Diversity（多様性）、Equity（公平性）、Inclusion（包摂性）の頭文字。学内の「DEI推進活動」の一環として、音楽や文化・芸術を通じてその理念を体感できる機会を提供する。経済的な事情によって参加の機会が制限されないよう、入場は無料。大学・所属・世代・バックグラウンドの垣根を越え、人々が出会い、交流できる空間を目指すという。

DEI FEST 2026 出演者

出演は、RISA TANIGUCHI、Herbalistek、Rinaluckyのほか、主催メンバーによるCo-domotachiの4組。音響にはTW AUDiOのサウンドシステムを導入する予定だ。

DEI FEST 2026 出演者

当日は、音楽に加え、「ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンセンター（DEIセンター）」の協力による展示も行う。DEIについて学べる機会も設けられる。

DEI FEST 2026 出演者

開催時間は15時30分～19時30分。普段からクラブやレイヴに足を運ぶ人はもちろん、テクノに馴染みのない人も気軽に参加できそうだ。

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