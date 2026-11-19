新木場の「STUDIO COAST」を拠点に、国内外のダンスミュージックシーンを牽引（けんいん）してきたクラブブランド「ageHa（アゲハ）」。2002年の誕生以来、延べ300万人以上を動員してきた同ブランドが、25周年を記念して5年ぶりに1日限りで復活する。2027年1月30日（土）、記念イベント「ageHa 25th Anniversary『Legendary Butterfly』」が渋谷で開催される。

会場は「Spotify O-EAST」「東間屋」「duo MUSIC EXCHANGE」「clubasia」の4会場に加え、シークレット会場も使用。今回の開催日は、2022年1月30日の「ageHa THE GRAND FINAL」からちょうど5年後だ。昼夜二部制で、15時から翌朝まで最大14時間にわたるパーティーが繰り広げられる。

DAY TIMEのヘッドライナーには、グラミー賞受賞プロデューサーでハウスミュージック界のレジェンド、ルイ・ヴェガ（Louie Vega）が出演。2004年にageHaで初来日し、「MASTERS AT WORK」としても2016年から2019年まで4年連続で来日した彼が、今回は2020年以来7年ぶりとなるクラブギグを披露する。

画像提供：株式会社アゲハプロダクションズ ageHa 25th Anniversary「Legendary Butterfly」キービジュアル

DAY TIMEは15時～21時30分にSpotify O-EASTと東間屋で開催。NIGHT TIMEは22時から東間屋、23時から他3会場とシークレット会場も加わり、翌31日4時30分まで各会場を自由に回遊できる。NIGHT TIMEの出演者は後日発表される。

チケットは、「ALLDAY TICKET」が5,000円～6,500円、「NIGHT TIME TICKET」が4,500円～5,000円。25歳以下限定の「U-25 TICKET」は4,500円、特典付きの「DELUXE TICKET」は8,500円～1万2,500円となる。販売開始は2026年11月21日（土）12時。「DAY TIME」は全年齢対象で中学生以下は入場無料、「NIGHT TIME」は20歳以上限定だ。

会場にはオリジナルグッズの販売ブースや、ageHaの歴史を振り返るギャラリーも設置予定。世代を超えて体感できる特別な一夜となりそうだ。

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