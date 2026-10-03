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    「コレド日本橋」が10月15日に一時閉館、2027年秋に「東京ミッドタウン日本橋」へ

    メッセージカードや一輪花、最終日のドリンク提供など閉館キャンペーンを実施

    Chikaru Yoshioka
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    Chikaru Yoshioka
    Editor/Writer
    COREDO日本橋
    COREDO日本橋 | 外観
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    2004年の開業以来、約22年にわたり日本橋の街で親しまれてきた「COREDO日本橋」が、20261015日（木）をもって一時閉館する。閉館後は改修・リニューアルを行い、隣接する再開発施設と一体となって、2027年秋に「東京ミッドタウン日本橋」として開業する予定。これに伴い、閉館までさまざまなキャンペーンやイベントを実施する。

    東京ミッドタウン日本橋
    画像提供：三井不動産商業マネジメント株式会社東京ミッドタウン日本橋

    1012日（月・祝）まで、対象店舗で1会計1,500円以上の購入者に、館内スタッフによるメッセージカードを配布。一部のカードには、「三井ガーデンホテルズ」の宿泊券や「三井記念美術館」のペア招待券、映画鑑賞券など、日本橋エリアを楽しめるギフトも添えられる。

    コレド日本橋
    画像提供：三井不動産商業マネジメント株式会社コレド日本橋閉館イベント・キャンペーン

    また、1015日まで、コレド日本橋での思い出やエピソードを募集。寄せられたメッセージは、一部が館内や広報活動で紹介される。

    コレド日本橋
    画像提供：三井不動産商業マネジメント株式会社「ラスト3日間限定　一輪花プレゼント」

    閉館直前の1013日（火）から15日（木）まで、対象店舗で2,000円以上の購入者に一輪花をプレゼント。さらに、1012日まで、「三井ショッピングパーク」メンバーズプログラム会員を対象としたポイントアップキャンペーンも実施する。

    コレド日本橋
    画像提供：三井不動産商業マネジメント株式会社メゾンカイザー

    各店舗でも感謝キャンペーンを展開していく。「メゾンカイザー」では、「2025年日本国際博覧会」で人気を集めた「クロワッサンルージュ」「クロワッサン抹茶」「パンスイス」を1015日まで販売する。

    コレド日本橋
    画像提供：三井不動産商業マネジメント株式会社コレド日本橋閉館イベント・キャンペーン

    最終日には、B1アトリウムで18時から20時まで、ドリンクを無料で振る舞う「最終日のひととき」を開催。予約不要・参加費無料で誰でも参加できる。

    閉館まで残りわずかとなるこの機会に、最後のCOREDO日本橋へ足を運んでみては。

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