原宿の歩道で知らない人と踊る日。Daily tous les joursが問いかける、心のインフラ

2026年11月14日、展覧会「Enchanted Moments as Resistance —その上で踊る」が原宿で幕を開けた。シビック・クリエイティブ・ベース東京（CCBT）と、カナダのモントリオールを拠点に世界70以上の都市で公共空間を遊び場へと変えてきたアート＆デザインスタジオ「Daily tous les jours（デイリー・トゥ・レ・ジュール）」（以下、デイリー）による協働展覧会だ。

その開幕初日、オーストリア・リンツの世界的メディアアート機関「Ars Electronica（アルス・エレクトロニカ）」（以下、アルス）との連携によるオープニングシンポジウム「Civic Creative Jam」が開催された。分断と孤独が深まる現代の都市において、見知らぬ他者と共に音楽を奏で、踊ることはいかにして社会への抵抗となり得るのか。

原宿の地下に眠る「暗渠（あんきょ）」の歴史から、協働の中での非言語コミュニケーション、さらには作品が社会にもたらす効果まで、熱気あふれるセッションの模様をレポートする。

都市を「ジャズ・セッション」の場へと開く

Photo: Karin Minamishima 小川秀明

「皆さんは『ジャム』と聞いて何を思い浮かべますか？ これまでジャズのセッションを演奏したことはありますか？」シンポジウムの幕開け、聴衆にそう問いかけたのは、CCBTのクリエイティブディレクターであり、アルスの芸術監督も務めるアーティストの小川秀明だ。小川は同イベントのキーワードとして「ジャズ・トーク」「ジャズ・セッション」を掲げ、CCBTをギャラリーや美術館ではなく、「東京の創造的な変革を促す拠点であり、カタリストである」と定義する。

「ジャズとは、オープンマインドな姿勢で自分の楽器を持ち寄り、新しい創造的な空間に足を踏み入れることです。ジャズは誰にでも開かれています」

小川とデイリーの出会いは14年前、2014年のアルスの公募プログラムに遡る。当時彼女たちが応募した映像作品のタイトルこそが『Enchanted Moment（魔法にかけられた瞬間）』だった。あれから14年、原宿の街に実装されたインスタレーションを目の当たりにした小川は、「公共空間にクリエイティブなジャズ・セッションを展開する芸術的戦略は、あの頃からまったく変わらない」と賛辞を送った。

Photo: Karin Minamishima アナ・ヴァイス

続いてモデレーターを務めるアルスのシニアリサーチャー、アナ・ヴァイス（Anna Weiss）が登壇。モントリオール、リンツ、そして東京の3都市が交差するトークセッションがスタートした。

大衆と個人、キーワードは「ファッション」

Photo: Karin Minamishima キュレーターの島田芽生

なぜ今、原宿という街でデイリーとの協働なのか。CCBTのプログラムコーディネーターで、同展のキュレーターを務める島田芽生は、企画の出発点となったCCBTの年間テーマ「Civic Fashion」について紐解いていく。

ディレクターの小川による造語だというこの言葉を、島田らCCBTのチームは地域文脈から深く読み解いた。かつてCCBTが拠点を置いていた渋谷の外れには「奥渋」があり、移転先である原宿には「裏原」と呼ばれるエリアが存在する。これらはどちらも、大衆的な流行や商業主義に対するアンチテーゼとして、市民や個人が自らの思想・価値観に基づき自由に編集や表現を行うことで生まれた、自発的なムーブメントの集合体だ。

「大衆的なものとインディペンデントな意見、その間にある『緊張関係』からこそ、新しい文化は生まれてくるのではないかと考えました」と島田は語る。

さらに島田は、「ファッション」の語源であるラテン語「Factio（ファクシオ）」に立ち返る。この言葉には本来、「作ること」「実践すること」、そして「集団的な行為」という意味が込められている。多様なカルチャーの痕跡が散らばる原宿において、CCBTは仕様や用途の縛りがない空き地のようなスペースとなり、市民が集団で新たな実践を行う場を目指しているのだ。

川の上に立つ「真の広場」

Photo: Karin Minamishima 渋谷川の上の広場に設置された「Walk Walk Dance」

同展のもう一つの核心が、都市の記憶だ。同展は、原宿駅前のCCBT地下1階スタジオと、そこから徒歩約15分の「キャットストリート（旧渋谷川遊歩道路）」の一角にある広場の2会場で展開されている。

リサーチを進める中でチームが突き止めたのは、この2つの場所が「かつて川だった場所」、すなわち暗渠（あんきょ）を通じて地中でつながっているという事実だった。キャットストリートの下には今も渋谷川が流れており、通りに独特の緩やかなうねりがあるのも、周囲に低層の建物が多いのも、すべては川の名残である。

1959年に東京オリンピックの開催が決定し、急速な都市整備が進められる中で、かつて人々の生活と密接に関わっていた川はコンクリートで蓋をされた。しかし、その蓋をされた川の上に新たに設けられたのは、滑り台やブランコといった子どもたちのための遊具だった。

「リサーチをしながら『川に蓋がされてしまったんだ』と少し悲しい気持ちになっていたのですが、その上に置かれたのが遊具だったことに救われるような思いがしました。形は絶えず変わりながらも、そこに存在し続けた『関わりシロ』こそが、人々にとっての真の広場だったのです」

島田はこの公共空間を「関係性」として捉え、デイリーとの協働によって、この暗渠の上にかつての「真の広場」を復活させようと試みたのである。

スマートフォンの殻を破り、見知らぬ他者とつながる

Photo: Karin Minamishima Daily tous les joursのモナ・アングラオ（左）とメリッサ・モンジア

続いてマイクを握ったのは、モントリオールから来日したデイリーの共同創設者、モナ・アングラオ（Mouna Andraos）とメリッサ・モンジア（Melissa Mongiat）。2010年の設立以来、彼女たちが提唱し続けているのが「Infrastructure for the Human Spirit（人の心のためのインフラ）」というコンセプトだ。

「気候変動や戦争、誤情報の拡散、世界的な分極化、そして孤独の蔓延。現代の奇妙な時代において、私たちはこれらに立ち向かうために必要な、集団としての感覚を持つことがますます難しくなっています」とモナは切り出す。

アメリカの作家、バリー・ロペス（Barry Holstun Lopez）の言葉を引用し、「逆境に直面したとき、戦うか逃げるかの二択ではなく、『集まり、共にいること』という第3の選択肢があるはず」と語る二人。ところが現実の都市では、東京でもモントリオールでも、人々はスマホの画面という自分だけの殻に閉じこもり、まるでゾンビのように足早に通り過ぎていく。

「都市には、最適化や効率性のためではなく、私たちの精神を支えるための社会的な空間が必要です。科学的な研究でも、単に音楽を聴くだけでなく、誰かと一緒に演奏したり歌ったりすることで脳内に幸福ホルモンが分泌され、他者との親密さが生まれることが示されています。」

彼女たちは、原宿の2会場に設置された新作の舞台裏を明かした。

Spaghetti Chorus

Photo: Karin Minamishima 『Spaghetti Chorus』（CCBT会場）

約10年前、アメリカ・ヒューストンの樹齢100年のオーク並木から着想を得た『Hello』シリーズの最新作。地下の菌類や空気を通じてコミュニケーションをとる木々のように、2本のマイクに吹き込まれた人間の声が、スパゲッティのように複雑に絡み合う光のチューブを通ってメロディへと変換される。

Photo: Karin Minamishima マイケル・ベイカー

音楽ディレクターのマイケル・ベイカー（Michel Baker）は、「実はAIは一切使っていません。マイクに入力された声の音量や音程をリアルタイムで解析し、ピアノやシンセサイザーの音色へと変換しています。人前で話すのは恥ずかしいものですが、自分の声が音楽に変わることで参加のハードルが下がり、誰もが安心してセッションに加われるのです」と語る。

Photo: Karin Minamishima 展覧会のスタッフも務める、法政大学南後研究室の学生たち

さらに、コンパクトな地下空間を活かすため、建築家ユニット「iii architects（スリーアーキテクツ）」と協働し、壁を作る代わりに傾斜のある巨大なプラットフォーム「ルーフ（屋根）」を構築。iii architectsの平井未央は「大人は普段、あんな坂を登りませんが、勾配があることで自然と体を使い、説明書きを読まなくても前の人の動きを真似して思い思いの姿勢で過ごせる『柔らかなインフラ』を目指しました」と振り返る。

Photo: Karin Minamishima iii architectsの平井未央

その屋根の下には隠れ家が生まれ、リソグラフディレクターのオオクボナナによる2色刷りの温かみあるグラフィックや、法政大学南後研究室の学生たちが「都市をリズムで捉える」をテーマにマンホールや地形を調査したリサーチ結果が展示されている。

Photo: Karin Minamishima オオクボナナ

Walk Walk Dance

Photo: Karin Minamishima 『Walk Walk Dance』（キャットストリート会場）

ニューヨークの図書館の入り口を「退屈な自分を脱ぎ捨ててスキップしたくなる場所」に変えるアイデアから生まれた代表作の、原宿版。アスファルトのひび割れに見立てたカラフルなラインの上を歩いたり跳ねたりすると、猫サイズの最新センサーが動きを感知して音楽が鳴り響く。

サウンドを手がけたのは、日本のバンド「東京塩麹」。キャットストリートの地下を流れる渋谷川や鳥のさえずりといった自然の音に加え、日本の「盆踊り」のリズムが巧みに織り込まれており、通りかかった人々が自然と輪になって踊り出す仕掛けとなっている。

そこは公園ではなく、道路です

Photo: Karin Minamishima トークの様子

国境と時差を超えた制作のリアルな舞台裏も語られた。

モントリオールの朝8時、東京の夜9時という時間帯に隔週でオンライン会議を重ねた数ヶ月間。言語の壁がある中でプロジェクトを成功に導いた秘訣について、島田は「言葉が100％通じ合えない分、お互いのクリエイティビティに半分委ね合う感覚があった」と振り返る。

モナもまた、「私たちの著書『Strangers Need Strange Moments Together』の言葉を、CCBTのチームが自分たちの思考として解釈し、リソグラフや空間へとジャズのように即興して広げてくれたことに深く感動した」と笑顔を見せた。

Photo: Karin Minamishima デイリーの著書『Strangers Need Strange Moments Together』

さらに話題は、キャットストリート会場の実現に向けた行政との交渉エピソードへと及んだ。地元住民にインタビューをした際、ある住民はその広場について「私たちは公園だと思っている」と語ったという。しかし、CCBTのチームが渋谷区に「あの公園を使わせてほしい」と相談に行くと、返ってきたのは「あそこは道路です」という答えだった。

安全管理上、道路として管理されているため、広場や公園としてのイベント利用には前例がなかった。さらに、電気工事会社に確認すると「そこは川だ」と言われ、モデレーターのアナが「公園であり、通りであり、川でもある場所！」と会場の笑いを誘った。

島田は渋谷区との粘り強い協議を振り返り、こう言葉を続けた。

「私たちは作品を展示したいのが第一でしたが、その対話の過程で、渋谷区側にも『確かにあの場所をみんなに開くと、もっといい交流が生まれるかもしれない』という気づきがあったなら嬉しいです。町にとっていい場所になり得るという小さな種がそこに植えられたなら、少しずつ場所の使い方を考え直すきっかけになるはずです」

「やらなくてもいい」から始まる、都市の抵抗

Photo: Karin Minamishima 観客からの質問や意見も交えながら、登壇者と参加者がそれぞれの視点から議論を深めた

なぜデイリーの作品は、見知らぬ他者同士の心の壁をこれほど軽やかに溶かしてしまうのか。メンバーのモナは「人それぞれの参加」という言葉を挙げた。

「私たちは、全員が参加することを期待しているわけではありません。やらなくてもいい。ただ眺めているだけの人、仕事帰りに少し寄り道して数音だけ鳴らす人、そして夢中になってすべての仕掛けを見つけ出す子どもたち。そうした多様な関わり方のミックスこそが、活気ある公共空間を作るのです」

Photo: Karin Minamishima 満員の会場。国内外から熱量のあるオーディエンスが集まった

また、作品を通して「都市の筋肉」を鍛えたいという。「現代人は他者と公共空間でどう振る舞えばいいか忘れかけています。アルゴリズムに抗い、学習してきた固定観念を手放すことで、この筋肉を鍛え直す必要があります」。

キュレーターの島田もまた、展覧会タイトルの中の「その上で踊る」に込めた思いをこう語った。

「街には安全を守るための『〜しないでください』という規制がたくさんあります。ただ『ダメか』と嘆くのではなく、『じゃあ、その上で踊ってしまおう！』というポジティブな抵抗の形を提案したかったのです。渋谷区さんとの対話の中でも、『みんなに開くともっといい交流が生まれるかもしれない』という小さな種が植えられたなら嬉しいです」

真剣な遊び

Photo: Karin Minamishima 「Spaghetti Chorus」

最後に「この作品を通じてどんな変化を願うか？」と問われたメリッサは、過去の第三者機関による調査結果について話した。彼女たちの作品を体験した人々の幸福感は、体験から最大7日間も持続していたという。ある少女は常設の音楽ブランコについて「悲しいときはここに来るの」と語ったそうだ。

「遊びは単なる気晴らしではなく、真剣なものです」

島田が本の中から最も好きな一節として挙げたこの言葉通り、分断された社会の中で他者と声やリズムを重ね合わせることは、決して無邪気なだけの遊びではない。それは、効率や商業主義に傾きがちな都市のあり方に対する、しなやかで豊かな「抵抗」そのものだ。

アーティストから見た日本

Photo: Karin Minamishima （左から）Ars Electronicaのアナ・ヴァイス、小川秀明、Daily tous les joursのモナ・アングラオ

本記事のため、Ars Electronicaのアナ・ヴァイスとDaily tous les joursのモナ・アングラオがコメントを寄せてくれた。

モナ「これまで何度も日本を訪れていますが、いつも驚かされるのは、日本が持つ二面性です。人混みや雑踏に圧倒されそうになる瞬間がある一方で、その中にふと静寂や穏やかな時間、ゆったりとした瞬間が現れる。それがとても不思議で、魅力的だと感じています。また、控えめな精神性の中に強いエネルギーがあります。東京以外では、伊勢も特に印象に残っている場所です」

アナ「日本は2回目です。コンパクトな場所に多くの多様性があって、とても豊かな印象があります。今回、また戻ってくるのをとても楽しみにしていました。バーチャル上でなく現地で直接手を取り合って協力し、何か形のあるものを創り出せるというのは本当に光栄なことです。日本の方々が互いに敬意を持って接し、お互いの存在に気を配るような意識に心動かされます。」

Daily tous les jours×CCBT 展覧会「Enchanted Moments as Resistance —その上で踊る」は、2027年1月17日（日）まで開催。「シビック クリエイティブ ベース東京［CCBT］」と「旧渋谷川遊歩道路」の2会場で作品が楽しめる。

原宿の喧騒から一歩足を踏み入れ、暗渠の上に描かれたカラフルなラインの上でステップを踏み、見知らぬ誰かとスパゲッティでつながる。音が重なり合った瞬間、見知らぬ隣人との間に、きっと小さな魔法が灯るはずだ。

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