この夏行くべき音楽が楽しめるビーチハウス5選

稲毛・葉山・鎌倉など、波の音と音楽に酔いしれる海の家をピックアップ

海辺に夕暮れの光景が重なるとき、夏の一日が特別な思い出に変わる。そんな真夏の「ゴールデンアワー」を潮風と音楽が混ざり合う空間で過ごしてみてはどうだろう。

千葉県の稲毛海浜公園や葉山、三浦半島など、都会からアクセスしやすい関東近郊のビーチには、音楽に特化した海の家が並び、この夏だけの特別な体験を提供している。波音と音楽に酔いしれながら、忘れられないひとときを過ごしてほしい。

DRIFTWOOD

「GREENROOM FESTIVAL」を手がける「GREENROOM CO.」 と、人気ホテル＆レストラン「THE HARBOR TERRACE」がプロデュースするビーチラウンジ。穏やかで静かな時間が流れる鎌倉の材木座海岸に、夏季限定で今年もオープンする。

目の前に広がるビーチを眺めながら味わえるのは、新鮮な魚介や地元食材を使ったオリジナルメニューやスペシャルドリンク。Johnnie Walker Blondeを使ったカクテルをはじめ、ウイスキーやワインなども揃う。

2026年8月8日（土）には豪華アーティストによる音楽ライブも予定。さらさやkojikoji、Lilʻ Leise But Goldなど、海辺で堪能できる贅沢なパフォーマンスを体験してほしい。1ドリンク制で、入場無料なのもうれしい。

※8月31日（月）まで

画像提供：Minatoya 横堀海岸 海の家みなとや

穏やかな小網代湾に面した横堀海岸にある、小さな海の家。京浜急行電鉄久里浜線三崎口駅からバスで約15分、波静かな入り江を望む秘密基地のようなロケーションだ。

店内では、石窯で焼き上げる本格ピザや人気のカレー、シーフード料理が味わえる。サンセットの絶景が望める時間帯には、音楽イベントも開催。店のテーマでもあるバレアリックをはじめ、レゲエやハウスミュージックなど多彩なジャンルが海辺に響き渡る。

都会の喧騒（けんそう）から離れた海辺で、特別な夏のひとときを体験してほしい.

※9月6日（日）まで

ブルームーン

1997年に始まったリサイクル資材の海の家「Blue Moon」。「自然とともにある」ことを大切にし、地球に優しい空間を手がける。地元・葉山の間伐竹を活用し、骨組みから屋根部分、カウンターテーブルまでを、一から自分たちで組み立てている。

提供するメニューは、地産地消を目指し、三浦半島の野菜や葉山の魚介を使ったここでしか味わえないフードが揃う。自家栽培した季節の野菜も、料理に使われているという。ペーストから仕込んだ「本日のカレー」など、どれも気になるものばかりだ。

週末には、海と音楽が一体となるイベントを開催。2026年8月16日（日）には力強く感情を揺さぶるパフォーマンスを誇るT字路s、29日（土）には音楽ジャーナリストでDJのピーター・バラカン（Peter Barakan）がDJとして登場。洗練された選曲と語りが交錯する、音楽に溢れた時間を体感できる。

美しい夕日を眺めながら、幻想的でエキゾチックな海の家でゆったりとした時間を過ごしたい。

※8月31日（月）まで

画像提供：稲毛海浜公園 SUNSET BEACH CLUB DJ PARTY

千葉県の「稲毛海浜公園」にある海へと伸びる全長90メートルの桟橋を会場に、多彩なジャンルのDJプレイを楽しめるイベント。期間中の土・日曜、祝日の16〜20時にはDJパーティーが行われており、ヒップホップやハウス、レゲエ、ラテンなどの音楽が繰り広げられる。

橋の先端にはカフェラウンジ「The SUNSET Pier ＆ Cafe」があり、海を望みながらゆったりと音楽が楽しめる。おかもとえみやShun IzutaniなどのDJが登場し、幅広い選曲で会場を盛り上げる。

海と音楽、そして夕日の魔法のような瞬間が一体となる特別なパーティを体感してほしい。

画像提供：株式会社VALM Motona Beach Club

海・食・音楽・リラクゼーションを同時に楽しめるプライベートビーチクラブ「Motona Beach Club」。都心から車でわずか70分で行ける千葉の元名海岸に2025年にオープンした。プールをはじめ、レストラン・バー・スパなどが一体となっており、まるで海外のリゾートにいるような感覚が味わえる。

非日常感あふれるリゾートホテル「BOTANICAL POOL CLUB」を運営する、株式会社VALMによる同施設。ウッドデッキには、ジャグジー付きの個室や大人数でもくつろげるソファなど、プライベートビーチを堪能できる空間が広がる。ボタニカル プール クラブにつながる無料のシャトルバスもあるので、行き来するのもおすすめだ。

2026年8月30日（日）・9月27日（日）には、BOTANICAL POOL CLUBと行き来して楽しむ「TWO SUNS」が開催。グルメや音楽を堪能しながら海とプールの両方を満喫できる贅沢な空間が広がる。

営業時間は日没まで、営業期間は10月末までを予定している。大人の隠れ家のようなビーチで、シャンパンやカクテル片手にサンセットを眺めてみては。



※10月末まで

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