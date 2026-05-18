東京、絶景を堪能できるルーフトップバー＆レストラン15選

「SHIBUYA SKY」で、渋谷最高峰のルーフトップバー「THE ROOF SHIBUYA SKY」が、今年も期間限定でオープン。会場では、東京を代表する高層ビル群を一望できる絶景とともに、ドリンクやスナックが楽しめる。
ドリンクメニューは、代々木の都市型ブルワリー「Y.Y.G Brewery」とともに開発したオリジナルのクラフトビールから、夜景に映えるカクテルやソフトドリンクまでを提供。さらに、2026年6月30日（火）まで開催されるイベント「Flowing Flowers｜想像が花ひらく、天空回廊」では、バラの花びらが浮かび上がる遊び心あふれる限定ドリンクなども登場する。
また、スタッフが厳選した「KINOKUNIYA SELECTION」など、「トリュフポテトスナック」をはじめとした、夜景や酒に合うスナックが味わえるのもうれしい。
会場を彩る音楽は、渋谷に根を張るミュージックバーがセレクト。3月にオープンした、表参道のテクノ・ハウス専門店「VENT」が手がける「PASS」によるミックスなど、渋谷ならではの感度の高いミックスに身を委ねよう。
今年も東京ならではの夜景の中で、特別な時間を過ごしてほしい。