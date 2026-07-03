グルテンフリーとは思えない味わい、「be my flora bakery」が広尾に誕生

2026年7月15日（水）、ウェルビーイングブランド「be my flora」が、グルテンフリーパンと無添加惣菜の専門店「be my flora bakery（ビーマイフローラベーカリー）」を広尾にオープン。 量り売りの無添加惣菜とパンを通じて、必要な分だけ自由に選べる新たな食のスタイルを発信する。

同店が掲げるコンセプトは、「こんなに美味しいのに、体にもいい。おなかも心も満たされる、街に寄り添うパン屋さん」。我慢する健康ではなく、食べることの喜びと健やかさを両立させる食の在り方を提案していく。

画像提供：株式会社RESALON 「be my flora bakery」

小麦粉を一切使用しないグルテンフリーのパンは、腸への負担を抑えながら、さまざまな種類を楽しめるよう、小ぶりで糖質量を抑えたサイズに仕上げた。「グルテンフリーとは思えない味わい」を目指し、健康とおいしさの両立を追求したという。

無添加惣菜の量り売りでは、保存料や化学調味料を使用せず、表参道の「be my flora kitchen」で人気のメニューもラインアップする。一人暮らしから家族利用まで、必要な分だけ購入できるのも魅力だ。

画像提供：株式会社RESALON 内装にもこだわった店舗の完成イメージパース

店舗デザインにもこだわり、ベビーカーでも入りやすい広い間口の自動ドアを設置。子どもが過ごせるスペースを設けるなど、子育て世代にも配慮した空間づくりを進めている。また、散歩中の犬と立ち寄れるなど、地域に開かれた店舗を目指す。

最新情報は、公式インスタグラムで随時発信していく予定だ。ぜひチェックしてほしい。

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