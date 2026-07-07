中野駅に新改札直結の商業施設「アトレ中野」が誕生

2026年12月9日（水）、中野駅の新改札直結の商業施設「アトレ中野」がオープンする。駅の西側の線路上空に整備される「南北通路」とともに誕生する、新たな橋上駅舎に併設される。

コンセプトは「Blend N（ブレンド・エヌ）ー何かを混ぜると新しいー」。地域の人（Neighbor）に新しさ（New）や必要なもの（Need）を混ぜ合わせることを意味する。周辺住民や来街者へ新たな価値提案を行い、街全体がより良くなるような、プラスの変化を起こしていきたいという思いが込められている。

画像提供：株式会社アトレ 新北口ペデストリアンデッキから望む「アトレ中野」

同施設には、約70ショップが入居。2階の新改札と直結するコンコースフロアに、スイーツや総菜、イートインできるショップなどが並ぶという。

画像提供：株式会社アトレ 2階のエントランスのイメージ画像

3階は、アパレルをはじめとする物販ゾーンと、飲食ゾーンに分かれる。4階は、大型雑貨店や書店が中心となる。5階には、駅直結の利便性を生かした「持ち込み対応型屋上BBQ」を展開するほか、誰でも気軽に立ち寄れる「屋上広場」を設置する。

画像提供：株式会社アトレ 4階の店内イメージ画像

ダイナミックな再開発が進む中野駅周辺。サブカルチャーの聖地ともいえる「中野ブロードウェイ」や個性的な飲食店が集まる街に、どのような新風が吹くのか見届けたい。

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