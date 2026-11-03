植物を摘み、味わい、自然と生きる新たな滞在の形、「阿蘇リトリート HONO by 温故知新」が開業

世界有数のカルデラを擁し、雄大な自然が今なお息づく熊本県・阿蘇。同地にこれまでにない滞在体験を提供する「阿蘇リトリート HONO by 温故知新」が、2026年11月2日開業した。全国でその土地ならではの魅力を引き出すホテルを展開する「温故知新」と、日本の森の植物資源を研究・活用する「日本草木研究所」が共同プロデュースして誕生するスモールラグジュアリーホテルだ。

画像提供：阿蘇リトリート HONO by 温故知新 人間性の回復がテーマ

「火と土の対話、大地と人との約束」がコンセプト

ホテルの敷地は阿蘇五岳を一望するカルデラ内に位置し、客室の全てに温泉露天風呂を備える。コンセプトは「火と土の対話、大地と人との約束」。施設名の「HONO」は、火とともに生きてきた人々の暮らしに今も残る、温かな火の気配「仄（ほの）」から取られた。

また、retreat（リトリート）とは、退却や撤退を意味するが、転じて避難所や隠れ家、現代では仕事や日常のストレスから離れ、自分自身を見つめ直すための時間や場所を示す。同ホテルでも、単に、自然を楽しみ眺めて癒やされるだけではなく、「自然の根源」と向き合い、人が本来持っていた感覚に静かに目を向ける時間を提供するという。

画像提供：阿蘇リトリート HONO by 温故知新 阿蘇リトリート HONO by 温故知新のエリア図

「食べられる庭」と「食べられる裏山」を体験

同ホテルが滞在の核に据えるのは、阿蘇の自然を五感で享受する「ASO FORAGING EXPERIENCE」だ。「FORAGING（フォレジング・収穫）」は、世界中のローカルラグジュアリーにおいて注目されている営みである。

画像提供：株式温故知新 野草を摘む「フォレジング」体験ができる

敷地内には、日本草木研究所の監修によって、数十種類もの日本在来植物が育つ「食べられる庭」と「食べられる裏山」が整備されている。宿泊者は、自らの手でこれらのみずみずしい植物を摘み取り、その恵みを料理や飲み物として味わえる。例えば、到着時のウェルカムドリンクは、ゲスト自身が庭で摘んだ植物を使って仕上げる特別なスタイルで供される予定だ。

また、館内にとどまらず、阿蘇の生産者や自然とつながる季節ごとのアクティビティも用意。春の山菜野草・いちご狩り、夏野菜を巡るロードトリップ、秋のキノコ採集、そして冬の麹・阿蘇高菜の保存食仕込みなど、その季節にしか触れられない自然の姿を肌で感じられるだろう。

画像提供：株式会社温故知新 「プリミティブ ガストロノミー」

土地の力を一皿に表現する「プリミティブ・ガストロノミー」

旅の大きな歓びである食事を提供するレストラン「ASATO」では、フランスの伝説的名店「Michel Bras（ミシェル ブラス）」などで研鑽（けんさん）を積んだ料理長・今西大和が腕を振るう。

ここで提供されるのは、阿蘇の自然を舞台にした「プリミティブ・ガストロノミー（原始的な美食）」という新しい料理の形だ。阿蘇に湧き出た水が山から海へと流れる循環に着想を得たコース料理が展開され、調理には薪（まき）や藁（わら）、さらには風や太陽といった自然のエネルギーを巧みに取り入れる。ここでしか味わえない食体験をぜひ楽しんでほしい。

画像提供：株式会社温故知新 「スーペリア ルーム」

全室に温泉露天風呂を完備した心身を解き放つ客室

客室は、わずか17室のみに抑えられたプライベート感あふれる贅沢な空間。59平方メートル(テラスを除く）から153平方メートルというゆとりある設計の全室に温泉露天風呂が完備され、「ヴィラスイート」や「デラックス」などにはプライベートサウナも設置されている。

窓からは阿蘇カルデラの山並みが横たわり、四季折々そして光によって時々刻々と変化していく風景が広がる。客室にいながらも、自然と一体化するようなひとときが楽しめるだろう。

熊本空港から車で約25分というロケーションながら一歩そこに足を踏み入れれば、長い年月によって形成されてきた壮大な静寂の大地が展開する。緩やかに流れていく時間の中、阿蘇の火と土、そして草木の息吹に包まれていると、慌ただしい日常の中で麻痺していた五感が、少しずつ開いていく感覚が味わえるはずだ。

関連記事

『阿蘇リトリート HONO by 温故知新』

『1936年竣工の名建築を受け継ぎ、「ザ マリタイムホテル 横浜ベイ」が誕生へ』

『新宿御苑の絶景を望む「ノーガ新宿御苑」が2027年7月に開業』

『2026年オープン、目的地になる新ホテル7選』

『パレスホテル箱根が2029年秋開業へ、国立公園内にマウンテンリゾート誕生』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら